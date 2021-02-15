Вдова Кобзона впервые показала сына, о котором до сих пор не было известно

Нелли Кобзон рассекретила семейную тайну

Вдова Иосифа Кобзон Нелли, которая недавно высказалась о новых отношениях, вышла в свет с приемным сыном, о котором ранее ничего не было известно.

Как призналась Нелли в эфире программы "Ты не поверишь", в свое время они вместе с супругом усыновили мальчика.

"Это наш с Иосифом Давыдовичем приемный сын. Он нам достался ребенком", – прокомментировала вдова Кобзона.

Нелли Кобзон с приемным сыном Фото: Скриншот из YouTube

Нелли Кобзон с приемным сыном Фото: Скриншот из YouTube

Как рассказала Нелли, приемный сын живет в Армении. Когда он приезжает в Россию, она старается проводить с ним больше времени.

Напомним, что Нелли вышла замуж за Иосифа Кобзона в 1971 году. Они случайно познакомились на творческом вечере в Москве. Младшая за него на 13 лет, Нелли сначала выходила замуж "по расчету". Позже, как она сама говорила, пришла и большая любовь. Нелли родила артисту сына Андрея и дочь Наталью.

Ранее в Сети ходили слухи о том, что у Юлии Началовой после смерти родился ребенок.

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