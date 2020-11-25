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Вадим Лисица о скандальном разрыве с Олегом Кензовым: "Он был неадекватен"

Сегодня, 13:04

Кензов искал себе нового продюсера, не завершив сотрудничество с Лисицей

Знаменитый продюсер и саунд-продюсер Вадим Лисица сделал известной певицу Alyosha, он же переделал песни Потапа так, чтобы их взяли на радио! Но недавно, после более чем 15-летнего сотрудничества, их пути с Alyosha и Потапом разошлись. С последним – Лисица дружит, но больше не работает вместе. Кроме Alyosha, говорит Вадим, не менее скандальным было его сотрудничество как продюсера и с певцом Олегом Кензовым, бывшая супруга которого шокировала признанием о домашнем насилии.

После двух лет творческого сотрудничества, рассказывает Вадим, в 2015 году, пока он был на отдыхе, Олег неожиданно сорвал два концерта.

"Он был неадекватен. Я ему позвонил, жестко с ним пообщался, он сказал тогда: "Все-все, я все понял", – вспоминает Вадим в интервью телеканалу "Украина".

Вадим Лисица и Олег Кензов
Вадим Лисица и Олег Кензов
Фото: instagram.com/okenzov_official, instagram.com/vadimlisa

Но это еще не все. Как оказалось, во время работы с Лисицей, Кензов начал искать себе новых продюсеров.

"Привез каких-то бандитов. Вышел дядя, как Виталий Кличко, только еще больше. И второй – вообще маленький, такой решала. Говорят: "Отпусти пацана". А я им говорю: "Вот проблема раз, проблема два, проблема три. Решайте их, и я его отпускаю". Это были деньги, права и некоторые условия, которые надо было решить чисто по контракту. Они сказали: "Мы все поняли, хорошо, мы поехали", – вспомнил Лисица.

Подобных случаев, по словам Вадима, было два. На второй раз к продюсеру приехали разбираться боксеры.

"Приехали боксеры, ребята из Федерации бокса Украины. Леша Позитив был со мной тогда, говорит: "О, я этих ребят знаю". Отец Ани, его жены, является главным в этой Федерации бокса", – поделился Вадим.

Позже, по словам Лисицы, один из телеканалов таки выкупил Кензова и взял ведущим на одно из своих реалити-шоу.

Смотрите полное интервью Вадима Лисицы для телеканала "Украина":

Напомним, Олег Кензов ответил на обвинения бывшей жены в домашнем насилии.

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