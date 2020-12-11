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В стиле афро: Настя Каменских изменилась до неузнаваемости с новой прической

Сегодня, 18:30

Певица удивила новым имиджем

Певица Настя Каменских любит удивлять не только своими новыми хитами, но и внешним видом. Артистка на своей странице в Instagram опубликовала несколько кадров, на которых ее почти не узнать.

Длинные каштановые локоны Каменских превратились в короткие афро-кудри.

Скриншот: instagram.com/kamenskux

Перед камерой Настя позировала в нюдовом топе, белом бра и спортивных штанах расцветки милитари.

Скриншот: instagram.com/kamenskux

Похоже, что это не парик, и стилистам артистки удалось так необычно завить ее волосы.

Напомним, Настя Каменских станет звездным детективом оригинального шоу "Маска". Грандиозное гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" – адаптация мирового бестселлера The Masked Singer – удивит зрителей грандиозными постановками, впечатляющими костюмами и неповторимой атмосферой веселья и загадочности.

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