В спецвыпуске "Ранку з Україною" к 8 Марта Анатолий Анатолич с семьей рассекретят пол будущего ребенка

Тайный конверт уже передали в студию телеканала

В праздничном эфире программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", посвященном Международному женскому дню, зрителей ждет особый сюрприз. В студии появится вся семья ведущего шоу Анатолия Анатолича, чтобы вместе со всей страной узнать пол их будущего ребенка.

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Ведущий Анатолий Анатолич с семьей Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

8 марта в 7:00 телеканал "Украина" покажет специальный выпуск программы "Ранок з Україною". Этим утром эфир проведут популярные ведущие Анатолий Анатолич, Григорий Герман и Владимир Остапчук. Мужчины устроят женщинам настоящий праздник и подарят множество приятных сюрпризов. Особым этот выпуск будет и для семьи постоянного ведущего шоу Анатолия Анатолича.

"8 марта с дочками, женой и всей страной в прямом эфире мы узнаем пол нашего третьего ребенка. Мы уже передали тайный конверт "Ранку з Україною", и очень ждем этот волнующий день", – поделился ведущий телеканала "Украина" Анатолий Анатолич.

Ведущий Анатолий Анатолич с женой Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Но пока содержание конверта держат в полном секрете, что еще больше подогревает интерес. Поэтому, не пропустите спецвыпуск любимого утреннего шоу, чтобы узнать все первыми.

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