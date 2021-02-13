Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В шоу "Маска" рассекретили еще одну звезду – кто был в костюме Павы

Сегодня, 22:53

Узнайте, кто покинул проект в четвертом эфире

В субботу, 13 февраля, вышел четвертый выпуск шоу "Маска" на телеканале "Украина", где рассекретили еще одну звезду, скрывавшуюся за невероятным костюмом. Мы уже рассказали о самых интересных моментах эфира и лучших выступлениях. Далее в материале узнайте, кто покинул "Маску" на этот раз.

Напомним, что звездными детективами грандиозного шоу "Маска" стали Олег Винник, Оля Полякова, DZIDZIO, NK | Настя Каменских и Андрей Данилко, а ведущим проекта – Владимир Остапчук.

Пава и Носорог
Фото: телеканал "Украина"

По результатам голосования звездных детективов и зрителей гипершоу "Маска" в номинацию попали Пава и Носорог. Напомним, что в финальном голосовании принимают участие только зрители шоу "Маска". Их голоса решающие.

Читайте также:
"Как ты могла?": Олег Винник отреагировал на участие Алены Шоптенко в шоу "Маска"

Так, в четвертом выпуске шоу "Маска" на телеканале "Украина" разоблачить себя пришлось Паве. Звездные детективы проекта были уверены, что в потрясающем костюме прячется Алена Винницкая, но оказалось, что это Ирина Федишин!

Ирина Федишин пряталась за маской Павы
Фото: телеканал "Украина"
Ирина Федишин пряталась за маской Павы
Фото: телеканал "Украина"

"Что же это вы так? Не узнали Иру Федишин! Я здесь обижалась, думала даже подсказать! DZIDZIO, мы же кофе вместе пили, я думала ты меня точно узнаешь! Больше всего волновались за ноги, особенно продюсер, говорил: "Спрячьте ей эти ноги, потому что ее сразу раскусят!". А Оля Полякова во время первого эфира высказала предположение, что это мужчина. Я сразу успокоилась – по ногам не узнали", – призналась Ирина Федишин на сцене шоу "Маска".

Ранее мы писали, кто покинул шоу "Маска" в третьем выпуске.

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Андрей Данилко заявил, что из-за шоу "Маска" намерен обратиться к врачу Алена Шоптенко призналась, почему в шоу "Маска" ей достался костюм Лисы Как прошел третий эфир шоу "Маска": все подробности
Ирина Федишин шоу Маска
Реклама

Новости партнеров

Как вкусно приготовить жареную картошку
Как вкусно приготовить жареную картошку
«Я любима, пап». Умер отец Насти Каменских
«Я любима, пап». Умер отец Насти Каменских
СМИ сообщили о необычном последствии коронавируса у женщин
СМИ сообщили о необычном последствии коронавируса у женщин
Анфиса Чехова в бикини соблазнительно изогнулась в бассейне
Анфиса Чехова в бикини соблазнительно изогнулась в бассейне

Популярные статьи

Сегодня, 22:37Фаново

Поздравления с Днем святого Валентина: короткие стихи и лучшие валентинки

Сегодня, 17:34Events

Поздравления с 14 февраля: красивые открытки, лучшие пожелания в прозе и стихах

Сегодня, 14:20Events

Миссия выполнима: как выбрать подарок на День святого Валентина и не облажаться

Сегодня, 13:27Психо

Совместимость знаков зодиака в любви и браке: кто кому подходит

Сегодня, 06:03Психо

Гороскоп на сегодня 13 февраля: у Овнов много работы, а Тельцам нельзя лениться

Вчера, 16:12Вкусно

Как правильно варить яйца: разные способы

Вчера, 15:38Звездно

Виктор Павлик на корпоративе исполнил песню запрещенного в Украине российского исполнителя: видео

Вчера, 11:30Звездно

"Если это не Саша, я разденусь и буду танцевать": Данилко узнал в образе Льва из шоу "Маска" друга

Вчера, 11:28Events

Восточный гороскоп на 2021 год Быка для всех знаков по годам

Вчера, 05:10Психо

Гороскоп на сегодня 12 февраля: Весы рискуют стать банкротом, а Скорпиону нужно притормозить

11 февраляEvents

Китайский Новый год: прикольные поздравления и яркие открытки

11 февраляEvents

Китайский Новый год-2021: дата, история и традиции праздника

11 февраляВкусно

Какая пицца идеально подойдет каждому знаку зодиака — 12 начинок

11 февраляЗвездно

Эволюция голливудской красотки: как менялась внешность именинницы Дженнифер Энистон

11 февраляЗвездно

Сын Чапкиса прокомментировал состояние отца: "Пожалуйста, молитесь"

11 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 11 февраля: Раку и Козерогу нельзя лениться

Новости партнеров

Простой и быстрый салат из пекинской капусты
Простой и быстрый салат из пекинской капусты
Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
Девять антитрендов зимы 2020/2021, с которыми пора прощаться
Девять антитрендов зимы 2020/2021, с которыми пора прощаться
Неувядающая 56-летняя Моника Беллуччи пленила роскошными формами
Неувядающая 56-летняя Моника Беллуччи пленила роскошными формами
Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
Як смачно приготувати картопляне пюре: простий рецепт
Як смачно приготувати картопляне пюре: простий рецепт
Обзавидуешся: 54-летняя Сальма Хайек сфотографировалась в бикини
Обзавидуешся: 54-летняя Сальма Хайек сфотографировалась в бикини
СМИ назвали версию гибели звездного стилиста Александра Шевчука
СМИ назвали версию гибели звездного стилиста Александра Шевчука

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять