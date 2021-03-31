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Советский "Властелин колец", который искали 30 лет, выложили на YouTube: у зрителей истерика после просмотра

Сегодня, 16:42

В СССР сняли свою экранизацию романа Толкина еще задолго до американской

20 лет назад вышла легендарная кинотрилогия Питера Джексона "Властелин колец". Но знали ли вы, что еще за десять лет до премьеры первой части "Властелин колец: Братство Кольца" в СССР сняли свою экранизацию книги Толкина?

Много лет советский телеспектакль, который получил название "Хранители", считался утерянным, но киноманы упорно продолжали его искать в архивах. И вот на днях, случилось чудо – фильм нашелся и его опубликовали на YouTube-канале Пятого канала. Стоит сразу отметить, что Фродо Беггинс, Гендальф и другие герои в лице советских актеров кардинально отличаются от привычных нам американских. Спецэффекты, локации да и сами злодеи тоже вызывают двоякие чувства.

"Хранители"
"Хранители"
Фото: YouTube

Телеспектакль был снят в 1991 году на студии Ленинградского телевидения. Режиссером выступила Наталья Серебрякова.

В роли Гэндальфа снялся Виктор Костецкий.

Виктор Костецкий
Виктор Костецкий
Фото: Скриншот из YouTube

Бильбо сыграл Георгий Штиль.

Георгий Штиль
Георгий Штиль
Фото: Скриншот из YouTube

А Фродо Торбинса сыграл Валерий Дьяченко.

Валерий Дьяченко
Валерий Дьяченко
Фото: Скриншот из YouTube

Голум тоже уже не тот.

Голум в советском телеспектакле "Хранители"
Голум в советском телеспектакле "Хранители"
Фото: Скриншот из YouTube

Реакция Сети на советский "Властелин колец"

Многим зрителям телеспектакль показался, мягко говоря, диковинным:

  • "Фродо, судя по интонациям, злоупотребляет трубочным зельем"
  • "Почему у меня складывается ощущение, что Фродо тут постоянно пьян?"
  • "Это Шедевр! Гендальф колдующий под диско-музыку!"
  • "1991 год. Что вы хотели?"
  • "Питеру Джексону уже послали ссылку? Пусть хоть посмотрит"
  • "Один образ смешнее другого. От истеричного экзальтированного Сарумана до этого прекрасного ока Саурона".
Скриншот YouTube
Скриншот YouTube
Скриншот YouTube
Скриншот YouTube
Скриншот YouTube
Скриншот YouTube

Нашлись и те, кто счел советский "Властелин колец" годным фильмом:

  • "Истинный смысл и глубина этого произведения открывается зрителю только после третьего просмотра. Это шедевр не только российского, но и мирового кинематографа. Бесподобная экранизация".
  • "С удовольствием и на одно дыхании посмотрел 1 серию".
  • "
Скриншот YouTube
Скриншот YouTube
Скриншот YouTube

Ранее сообщалось, что звезда "Властелина колец" Иэн Маккеллен одним из первых вакцинировался от COVID-19.

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