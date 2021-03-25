Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В Сети появилось фото Софии Ротару в Крыму

Сегодня, 16:54

Сын певицы опубликовал архивное фото

Сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко, который часто у себя в соцсетях делится семейными фото, решил поностальгировать. У себя в Instagram он опубликовал фото с крымского отеля артистки.

На черно-белом снимке сын и его знаменитая мама радостно чокаются бокалами. Локацию Руслан обозначил Villa Sofia – этот тот самый отель в Ялте, хозяйкой которого является певица.

"Приятные воспоминания...", – подписал он фото.

Напомним, ранее в Сети появились информация, что София Ротару хочет продать свой отель в Ялте из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также из-за сложностей, связанных с управлением отеля после оккупации Крыма. За Villa Sofia певица хочет получить 25 миллионов евро

Ранее мы рассказывали, как выглядит дом Софии Ротару под Киевом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
София Ротару показала, как сейчас выглядит ее 27-летний внук Соседов объяснил, почему Пугачева стала популярнее Ротару: "Что такого в ней было? Ничего!" София Ротару выступила на корпоративе в Воронеже: видео Внучка Софии Ротару показала редкие кадры со своим парнем из списка Forbes
София Ротару
Реклама

Новости партнеров

Короче говоря: самая стильная стрижка-2021
Короче говоря: самая стильная стрижка-2021
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась

Популярные статьи

Сегодня, 10:38Вкусно

Рецепты на Песах: обзор традиционных еврейских блюд с фото

Сегодня, 05:57Психо

Гороскоп на сегодня 25 марта для всех знаков зодиака: Девы и Весы, запаситесь терпением

Вчера, 19:43Вкусно

Вы умеете жарить по-настоящему вкусную картошку? 5 лайфхаков к применению

Вчера, 18:33Вкусно

Как приготовить торт "Наполеон" с заварным кремом

Вчера, 11:45Звездно

Не похожа на себя: нашлись архивные фото Пугачевой, где ее вообще не узнать

23 мартаЗвездно

Что смотреть во время локдауна? Вот 5 мини-сериалов, от которых мы в восторге

23 мартаМодно

Как правильно складывать вещи в шкафу: 3 полезные идеи

23 мартаВкусно

Как приготовить постное тесто для пирожков и домашнего хлеба

23 мартаЗвездно

Беременная супруга Павлика возмущена испорченным отдыхом в Египте

23 мартаEvents

С днем рождения: лучшие поздравления в стихах, прозе и смс

23 мартаЗвездно

Дмитрий Каднай раскрыл секрет, как проходят репетиции на шоу "Маска"

23 мартаEvents

Как убрать ржавчину: железно надежный способ

23 мартаЗвездно

Григорий Решетник намекнул, кто может стать новой "Холостячкой"

23 мартаВкусно

Великий пост-2021: два рецепта супа-пюре из овощей

23 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 23 марта: у Овнов все отлично с деньгами, а Тельцам нужно меньше критиковать

22 мартаВкусно

Как приготовить вкусные рогалики: 7 лучших рецептов

Новости партнеров

Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Короче говоря: самая стильная стрижка-2021
Короче говоря: самая стильная стрижка-2021
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
"Где трусы?": скандальная Регина Тодоренко показала "голое" фото
"Где трусы?": скандальная Регина Тодоренко показала "голое" фото
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять