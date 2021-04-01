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Меган засмеялась, а Кейт была в шоке: фото, на котором видны истинные характеры герцогинь

Сегодня, 16:56

Один неловкий момент помог узнать герцогинь получше

На фоне скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри все стали чаще обсуждать британскую королевскую семью. К примеру, недавно в соцсетях вспомнили неловкий момент, который, по мнению многих пользователей Сети, отлично показал реальные характеры Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Фото: Getty Images

Все произошло еще в июне 2018 года, на торжественной церемонии Trooping the Colour, приуроченной ко дню рождения королевы Елизаветы II. Тогда все члены королевской семьи собрались на балконе Букингемского дворца, чтобы поприветствовать гостей мероприятия.

Во время торжества произошел несчастный случай – 79-летний фельдмаршал лорд Гатри потерял сознание и упал с лошади. В тот момент Кейт Миддлтон явно была шокирована и обеспокоена произошедшим, а вот Меган Маркл не упустила шанс посмеяться над ситуацией – это хорошо видно благодаря ее выражению лица, пишут на фан-странице королевской семьи в Instagram.

Кейт Миддлтон, Меган Маркл и принц Гарри
Кейт Миддлтон, Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

Поклонники британской королевской семьи уверены – Меган Маркл любит "играть на публику" и "изображать из себя жертву", а также осквернять репутацию всей королевской семьи.

Скриншот: соцсети

Ранее мы сообщали, как Елизавета II поставила на место Меган и Гарри.

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