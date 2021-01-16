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В Сети обнаружили фото из секретного аккаунта Арми Хаммера в Instagram

Сегодня, 18:49

На снимках обнаженная женщина, тест на наркотики и сам актер

Похоже, для Арми Хаммера 2021-й будет еще тем испытанием. Недавно звезда "Агентов А.Н.К.Л" и "Назови меня своим именем" заподозрили в каннибализме.

На этот раз издание The Daily Mail опубликовало фото из тайного Instagram-аккаунта Арми, где тот публиковал весьма неожиданные фото.

Сообщается, что в закрытом аккаунте под ником el_destructo_86, актер постил снимок женщины в нижнем белье, которая стоит на четвереньках на кровати.

Скриншот: The Daily Mail

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Хаммер также писал о приеме галлюциногенного препарата, который не был обнаружен в тестах на наркотики. Его он тоже показал в блоге 16 декабря 2020 года.

Скриншот: The Daily Mail
Скриншот: The Daily Mail

К слову, в этом посте Арми Хаммер признался, что должен пройти тест на наркотики, прежде чем увидит двух своих маленьких детей, которых он делит со своей бывшей женой Элизабет Чемберс, отмечает инсайдер.

Сейчас в закрытом аккаунте, который, может принадлежать Арми Хаммеру, 39 постов, на него подписаны 14 пользователей.

Напомним, что летом 2020-го стало известно, что Арми Хаммер и Элизабет Чэмберс разводятся.

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