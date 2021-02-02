"Алла, это ты?": поклонники перепутали MARUV с Пугачевой
На новом фото певица многим напомнила Примадонну
Не так давно в Сети сравнивали наряды Аллы Пугачевой и Леди Гаги, тогда это всех удивили. Ну, а что в Instagram будут писать, что певица MARUV похожа на Примадонну – к этому точно никто не был готов. Тем не менее, в комментариях под последним постом достаточно упоминаний Аллы Борисовны.
Певица поделилась фото, на котором она позирует в черном худи. Именно на этом фото певица многим напомнила Пугачеву.
Правда, чем именно MARUV похожа на легендарную певицу поклонники не уточнили.
"Думала Алла Пугачева", "Алла, это ты?", "На первой фотки Пугачева", – пишут в Сети.
А мы предлагаем посмотреть, может и правда MARUV и Алла Пугачева похожи.
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