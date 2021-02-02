"Алла, это ты?": поклонники перепутали MARUV с Пугачевой

На новом фото певица многим напомнила Примадонну

Не так давно в Сети сравнивали наряды Аллы Пугачевой и Леди Гаги, тогда это всех удивили. Ну, а что в Instagram будут писать, что певица MARUV похожа на Примадонну – к этому точно никто не был готов. Тем не менее, в комментариях под последним постом достаточно упоминаний Аллы Борисовны.

Певица поделилась фото, на котором она позирует в черном худи. Именно на этом фото певица многим напомнила Пугачеву.

MARUV Фото: instagram.com/maruvofficial

Правда, чем именно MARUV похожа на легендарную певицу поклонники не уточнили.

"Думала Алла Пугачева", "Алла, это ты?", "На первой фотки Пугачева", – пишут в Сети.

А мы предлагаем посмотреть, может и правда MARUV и Алла Пугачева похожи.

Алла Пугачева и MARUV Фото: instagram.com/maruvofficial, instagram.com/_alla.pugacheva_

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