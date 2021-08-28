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В России к Тиллю Линдеманну пришла полиция. Силовики устроили допрос (фото)

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
28 августа, 10:43
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Артист должен выступить в поддержку партии "Родина" и на фестивале "Спасская башня"
Силовики в штатском зашли в номер к артисту, чтобы "побеседовать" с солистом Rammstein / Фото: коллаж "Сегодня"
Силовики в штатском зашли в номер к артисту, чтобы "побеседовать" с солистом Rammstein / Фото: коллаж "Сегодня"

Ночью, 28 августа, к солисту Rammstein Тиллю Линдеманну, который сейчас находится в России, приехали силовики – они проводили следственные действия.

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Об этом сообщили постояльцы комплекса отдыха "Завидово" Telegram-каналу "Осторожно, новости".

По их словам, силовики в штатском зашли в номер к артисту, чтобы "побеседовать". На данном этапе неизвестно о чем хотели поговорить с Линдеманном.

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"Российские силовики провели сегодня ночью следственные мероприятия у солиста группы Rammstein. Причины визита оперативников пока неизвестны. По итогам следственных действий был задержан один из представителей Rammstein – после конфликта с силовиками", – сообщает Telegram-канал Baza .

Солист Rammstein сейчас находится в Конаковском районе, Тверской области. По словам очевидцев, именно там он должен был дать концерт в поддержку партии "Родина". Позже, 4 и 5 сентября, артист должен выступить на фестивале "Спасская башня".

Что известно о фестивале

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Фестиваль "Спасская башня" – музыкально-театрализованное представление, сочетающее военную, классическую, народную и эстрадную музыку, парадные дефиле военных оркестров из разных стран и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты.

Ранее мы сообщали, что:

Виктория Барановская
Виктория Барановская Редактор раздела Киев

В медиа с 2017 года. Пишу о Киеве: знаю все о последних решениях КГГА и какие фильмы покажут в парке Шевченко. Серьезно изучала PR и маркетинг, есть сертификат SMM, Facebook & Instagram, Targeting Full Course. Родилась в Тернополе. Закончила Национальный авиационный университет по специальности Журналистика. Живу в Киеве. Люблю театр, хорошие книги и музыку.

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