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В прокат выходит "Дэвид Боуи: История человека со звезд" – первый байопик о легендарном музыканте

Сегодня, 19:45

Фильм расскажет о периоде жизни Боуи, когда он еще не обрел всемирную славу

Февраль насыщен кинопремьерами, а на днях в прокат на большие экраны выйдет фильм, который точно привлечет фанатов иконы рок-музыки. "Дэвид Боуи: История человека со звезд" – это фильм о путешествии культового музыканта Дэвида Боуи в США в 1971 году, которое стало переломным моментом в его карьере.

Именно этот первый тур в Штаты вдохновил еще тогда 24-летнего исполнителя на создание своего знаменитого альтер-эго Зигги Стардаста – космического пришельца-рокера.

Кадр из фильма "Дэвид Боуи: История человека со звезд"
Кадр из фильма "Дэвид Боуи: История человека со звезд"
Фото: пресс-служба

В роли Дэвида Боуи – британский актер и музыкант Джонни Флинн, который снимался в фильмах "Эмма", "Зверь" и сериале "Отверженные". Первую жену Боуи, Анджелу, сыграла Джена Мэлоун ("Неоновый демон", "Голодные игры").

"Дэвид Боуи: История человека со звезд"
Фото: пресс-служба

Дэвид Боуи, который умер в 2016 году в 69-летнем возрасте, оказал влияние на формирование многих музыкантов современности. При жизни исполнитель 7 раз был награжден премией Грэмми, а его альбомы разошлись тиражом более 136 миллионов экземпляров. Лента "Дэвид Боуи: История человека со звезд" – первый байопик о выдающемся музыканте и выдающейся фигуре поп-культуры.

Смотрите трейлер фильма "Дэвид Боуи: История человека со звезд":

Фильм выйдет в украинский прокат 11 февраля.

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