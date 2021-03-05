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Анонс

В новом выпуске шоу "Маска" рассекретят сразу двух звезд и покажут Махаона

Сегодня, 13:30

Смотрите седьмой эпизод гипершоу уже в эту субботу

Гипершоу "Маска" не перестает поражать громкими раскрытиями и сенсационными событиями. В седьмом эпизоде ​​проекта, где ранее рассекретили Льва, зрители познакомятся с совершенно новым героем – фантастическим Махаоном, над костюмом которого работал дизайнер Назар Дидык.

"Махаон – одна из самых красивых и крупных бабочек на планете, поэтому выбор пал на создание именно этого образа в проекте "Маска", – говорит создатель уникального героя. – Хотелось передать в образе уникальность, грацию и изящество. Махаон – воплощение трансформации из гусеницы в невероятного красавца".

Махаон на шоу "Маска"
Махаон на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

Костюм сочетает различные оттенки радуги и фактуры материалов: натуральную кожу, пластик, каучук, металлическую ткань и даже латексную пленку. Также в этом образе дизайнер использовал голограммное напыление и применил игру цветов.

Головной убор Махаона пережил много трансформаций до появления конечного результата. Высота крыльев героя достигает 3 метров, а передвигается участник на 20-сантиметровой платформе.

Махаон
Махаон
Фото: телеканал "Украина"

Зрителям и звездным детективам только по одному выступлению придется угадать, какая суперзвезда спряталась в этом фантастическом образе, ведь Махаон – гость масштабного шоу "Маска".

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На грандиозной сцене канала "Украина" Махаон исполнит песню "Нас бьют, мы летаем" Аллы Пугачевой. Звездные детективы будут гадать, кто спрятался в этом образе, ведь учитывая костюм, там кроется мужчина со стальным прессом, однако голос Махаона очень похож на женский. Удастся ли им отгадать личность этого героя? Узнаем уже в субботу, ведь Махаон снимет маску сразу после своего выступления.

Также в седьмом выпуске гипершоу "Маска" зрители увидят новые выступления участников группы А – яркого Солнца, романтического Дракона, трогательного Жабеня, соблазнительной Розы и эпатажного Сома. Чем будут удивлять герои на этот раз? И кого из них рассекретят зрители?

Смотрите новый эпизод самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" в эту субботу, 6 марта, в 21:00 на телеканале "Украина".

Напомним, что в столичном ЦУМе открылась выставка, где представлены самые популярные персонажи проекта.

Как работает выставка и где искать экспонаты "Маски" в ЦУМе:

  • 1-й этаж – Солнце и 5-й этаж – Циклоп, Жаба. График экспонирования: 19.02 – 04.04;
  • 6-й этаж – Сом, Ворон, Дракон. График экспонирования: 19.02 – 28.02;
  • 6-й этаж – Пава, Бабка, Волк. График экспонирования: 01.03 – 10.03;
  • 6-й этаж – Мольфар, Коза. График экспонирования: 10.03 – 20.03;
  • 6-й этаж – Буйвол, Носорог, Махаон. График экспонирования: 20.03 – 04.04.

Ранее мы подробно рассказывали, как прошел шестой эфир шоу "Маска".

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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