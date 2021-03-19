В новом выпуске "Маски" соберутся все участники шоу

На масштабной сцене выступят все 8 участников

В субботу, 20 марта, в 21:00 зрители телеканала "Украина" увидят девятый эпизод гипершоу "Маска". На масштабной сцене выступят все 8 участников, которые остались в шоу и личности которых до сих пор не рассекретили. Среди них – веселое Жабеня, которое каждый раз поражает звездных детективов новыми талантами. Но в эту субботу герой еще и решится на откровенное признание и шокирует Олю Полякову своей прямотой.

Ранее звездные детективы предполагали, что под этой маской могут скрываться юмористы Игорь Ласточкин или Иван Люленов, телеведущий Александр Педан и даже поющий ректор Михаил Поплавский. А вот зрители считают, что там актер и комик Евгений Сморигин. В новом эпизоде ​​гипершоу "Маска" Жабеня даст несколько новых подсказок о себе. Оказывается, этот участник любит соцсети.

Участник шоу "Маска" Жабеня Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Мой личный Инстаграм начался в 2013-м. Я и сейчас активно им пользуюсь, поэтому в курсе контента многих инфлуенсеров. Там написано, что я ведущий на любом празднике, поэтому если хотите Жабеня возле себя, звоните", – прорекламирует себя участник в эфире телеканала "Украина".

На масштабной сцене самого загадочного на украинском телевидении шоу этот забавный герой исполнит песню "Белая стрекоза любви" группы Quest Pistols и удивит невероятно чувственным номером, а подпевать ему будут маленькие лягушонки.

"Жабеня, скажи, это все твои дети? Ты их всех сделал?" – поинтересуется у героя Оля Полякова.

Неужели Жабеня – многодетный отец? Участник не станет прямо отвечать на этот вопрос. Зато предложит Поляковой станцевать вместе и закружит ее в вальсе.

Участник шоу "Маска" Жабеня Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Оля, ты такая красивая! Лучше оставь меня, а то я еще потеряю сознание", – заявит Жабеня после танца с Поляковой.

Также в девятом выпуске оригинального шоу "Маска" зрители увидят впечатляющие выступления яркого Солнца, романтического Дракона, эпатажного Сома, веселого Буряка, эффектной Бабки, мужественного Носорога и невероятно милого Циклопа. Какого загадочного участника рассекретят на этой неделе?

Алина Гросу о гипершоу "Маска" – смотрите видео:

Ранее мы говорили, что в шоу "Маска" появится новый загадочный герой.

Все подробности в спецтеме Все о шоу "Маска"

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