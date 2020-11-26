В нижнем белье и компании мужчин: такой принцессу Диану мы не видели (фото)

Редкое фото опубликовал близкий друг покойной принцессы

Не так давно, перед премьерой четвертого сезона сериала о британской королевской семье "Корона", появилось архивное фото принцессы Дианы. Теперь Джанкарло Джамметти, итальянский бизнесмен и сооснователь модного дома Valentino, опубликовал еще один архивный снимок с Леди Ди.

Фото появилось на странице Джанкарло в Instagram. На снимке запечатлена Диана в нижней части купальника и рубашке, которую она завязала узлом на животе.

Компанию на яхте ей составили сам Джанкарло, а также Кирилл, принц Преславский (также известный как Кирилл Саксен-Кобургский), сын Симеона Борисова фон Саксен-Кобург-Гота, последнего правящего царя Болгарии, премьер-министра Болгарии с 2001 по 2005 год.

Принцесса Диана в компании друзей Фото: instagram.com/giancarlogiammetti

Ранее мы сообщали о том, что принц Уильям выступил за расследование скандального интервью с принцессой Дианой. Телеканал BBC начал расследование в отношении журналиста Мартина Башира, общавшегося с Дианой Спенсер.

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