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В Москве простились с Василием Лановым: фото траурной церемонии (18+)

Сегодня, 13:38

На церемонию прощания прошли его коллеги и друзья

Сегодня, 1 февраля, в Москве прошло прощание с актером Василием Лановым, который ушел из жизни 28 января в возрасте 88 лет.

Василий Семенович болел COVID-19 – об этом стало известно в начале января. Проводить мэтра в последний путь пришли его родные, коллеги, друзья и сотни поклонников.

Фото: кадр видеотрансляции "Телеканала 360" на YouTube

Траурная церемония проходила в театре имени Вахтангова в Москве. Проводить Ланового в последний путь пришли Нонна Гришаева, Бедрос Киркоров, Евгений Князев, Григорий Лепс, Сергей Собянин, Юрий Шлыков, Сергей Шойгу, Геннадий Зюганов и многие другие сообщает СтарХит.

Гроб с артистом стоял на сцене театра, сотни людей имели возможность подойти и попрощаться с Василием Лановым, а также возложить цветы.

Фото: кадр видеотрансляции "Телеканала 360" на YouTube

После окончания церемонии гроб актера вынесли из театра под бурные аплодисменты и крики "Браво!". Василия Ланового похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Фото: кадр видеотрансляции "Телеканала 360" на YouTube

Ранее в возрасте 79 лет скончался известный российский актер театра и кино Иван Бортник. Он хорошо известный зрителям по роли "Промокашки" в фильме "Место встречи изменить нельзя".

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