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В Москве попрощались с Валентином Гафтом: фото

Сегодня, 14:26

Актер ушел из жизни 12 декабря

В Москве прошло прощание со знаменитым советским и российским актером Валентином Гафтом, которого не стало в субботу, 12 декабря.

Панихида прошла на основной сцене театра "Современник", в котором актер служил с 1969 года, сообщает "СтарХит".

Прощание с Валентином Гафтом в Москве
Прощание с Валентином Гафтом в Москве
Фото: Getty Images

На прощание с актером пришли многие российские знаменитости. Одни из первых церемонию посетили Александр Розенбаум и Сергей Гармаш, а также звезда сериала "Каменская" Елена Яковлева. Среди знаменитых личностей также были замечены Лия Ахеджакова, Евгений Миронов, Михаил Боярский, Григорий Лепс и многие другие.

Примерно в 12:30 по московскому времени гроб с телом Гафта унесли со сцены под громкие аплодисменты публики. Актер будет похоронен на Аллее актеров на Троекуровском кладбище.

Напомним, Сегодня.Lifestyle вспомнили популярные фильмы с участием легендарного актера.

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