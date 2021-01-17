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В Москве похоронили Грачевского. Его жена разрыдалась во время прощания с режиссером (фото)

Сегодня, 17:05

Кинорежиссер скончался на 72-м году жизни

17 января похоронили создателя "Ералаша" Бориса Грачевского, который умер из-за коронавируса. Прощание с метром состоялось в московском Доме кино, а захоронение прошло на Троекуровском кладбище.

Гроб Грачевского стоял на сцене Большого зала Дома кино. Проводить его в последний путь пришли близкие, друзья и поклонники.

Скриншот: facebook.com/5TV.Russia

Во время прощальной речи супруга Бориса Юрьевича Екатерина Белоцерковская не смогла сдержать слез.

Скриншот: facebook.com/5TV.Russia

"Ты гениальнейший человек, и я прошу тебя помнить только об одном всегда: мы все тебя любим, все твои дети тебя любят. И я тоже. Это не конец, мы обязательно встретимся", – в слезах сказала супруга Грачевского.

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36-летняя Екатерина Белоцерковская – третья жена Бориса Грачевского. Они прожили в браке почти пять лет, а в апреле у них родился сын Филипп. Всего у кинорежиссера четверо детей и один внук.

Ранее мы рассказывали о скандальном разводе Грачевского и его молодой жены-украинки.

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