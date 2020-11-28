В кожаных штанах и берете: Алла Пугачева показали стильный осенний образ

Фотографией примадонны поделился в Instagram ее супруг

Алла Борисовна Пугачева, которая недавно показала себя настоящую на селфи из бани, в свой 71 год умеет одеваться стильно. Накануне ее супруг опубликовал фотодоказательство – на снимке примадонна запечатлена в актуальных кожаных штанах и курточке с расклешенными рукавами.

Фотографией Максим Галкин поделился на своей странице в Instagram. На ней Алла стоит рядом со своим сыном Гарри.

Певица Алла Пугачева Фото: instagram.com/maxgalkinru

Осенний образ певица дополнила черными ботинками, которые идеально подходят к брюкам, а также шляпкой в тон верхней одежды. Сын Пугачевой одет в черную куртку и дутые штаны.

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