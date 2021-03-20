В клипе Каменских нашли масонские символы. Мы проверили, так ли это (подробный разбор)

Мы попросили Настю и режиссера прокомментировать клип, и вот что получилось

На днях Настя Каменских выпустила клип на песню "Девочки рулят" о силе девушек. Режиссером видеоработы выступил известный клипмейкер Леонид Колосовский. В клипе снялись известные девушки из мира шоу-бизнеса и соцсетей, включая телеведущую Лесю Никитюк и певицу Дашу Астафьеву.

Многим поклонникам Насти пришлись по душе и песня, и клип, но некоторые разглядели в видео некие "символы". В комментариях даже стали писать о "тайных масонских знаках" и "заговоре".

Life Сегодня связались с Настей и Леонидом и расспросили у них, действительно ли в клипе присутствуют тайные знаки и символы масонской ложи (или еще что пострашнее?) Давайте разберемся!

Что подумали

В комментариях мы увидели любопытное мнение о том, что в клипе были использованы символы масонов (масонство – движение, появившееся в виде тайного общества, которое берет свое начало из малоизвестных истоков в конце XVI – начале XVII века).

Скриншот: YouTube

В пример приводят колонны (столбы), которые окружают девушек в видео – не что иное, как масонские колонны, часто используемые в архитектуре тайного общества. Такие столбы – якобы Земля и Космос, а между ними – ступени, которые символизируют испытания и очищение стихиями при получении масонского посвящения.

Фото: кадр из видео на YouTube

Еще один момент – шахматный пол, который также числится в списке популярных масонских символов. Шахматная черно-белая доска для членов тайного общества, как и колонны, означала баланс между темным и светлым, трудностями и гармонией.

Фото: кадр из видео на YouTube

Что на самом деле

По словам Насти, все, что пишут в комментариях, – лишь домыслы зрителей. Главная задача певицы и режиссера – передать смысл песни не только словами, но и яркой картинкой.

"На самом деле, скрытых смыслов здесь, как и в других клипах, нет. Идея достаточно прозрачная и очевидная. Когда мы придумывали с Леней концепцию, то нам важно было передать то настроение, которые считывается с первых же нот песни "Девочки рулят". Это песня о девочках, об их силе, их воле их настроении и дружбе. Это тот красивый, увлекательный, сексуальный мир, в котором живет каждая из нас. Она находится в гармонии с собой и своими подругами. Такая девушка всегда знает, что она "рулит", – объясняет нам Настя.

Фото: YouTube, Сегодня

Что подумали

В комментариях также возникли претензии к розовому цвету. Его комментаторы связали с запрещенными веществами (где логика, мы сами так и не поняли).

Скриншот: YouTube

Что на самом деле

Этот момент объяснил нам режиссер клипа Леонид Колосовский.

"Лейтмотивом этой работы стал женский манифест – все о девочках, о их мире, их тусовках. На съемках этой работы мы использовали клише розового цвета, которое было выражено в декорациях, в реквизите и в образах всех героинь. Хотелось показать, как девочки умеют отдыхать, тусоваться и какими они являются наедине с самими собой и в женской тусовке, где они совершенно по-другому начинают открываться. Этот мир не для мужчин и без мужчин, но с мыслями о них", – поделился Леонид.

Фото: кадр из видео на YouTube

Что подумали

В комментариях также обратили внимание на присутствие в клипе девушек в балаклавах. Здесь зрители увидели отсылку к скандальным участницам российской феминистической панк-рок группы Pussy Riot.

Скриншот: YouTube

Что на самом деле

Вот что говорит по этому поводу режиссер клипа: "С помощью балаклав мы хотели показать женскую банду".

Фото: кадр из видео на YouTube

Что подумали

"Тайный смысл" пользователи Сети увидели в позах, которые принимали девушки в клипе. Якобы некоторые из них напоминают знаменитый масонский символ – циркуль и наугольник.

Фото: кадр из видео на YouTube

Что на самом деле

Что и требовалось доказать – никаких скрытых символов и подтекста в позах девушек нет.

"Просто красивые и сексуальные позы, которые акцентируют внимание на женском теле. Как видите, они вызывают много интереса и дают волю фантазиям. Каждый дофантазирует в воображении свою картинку, придумает свою ассоциацию", – объяснила Настя Каменских.

Фото: кадр из видео на YouTube

Эстетика 2000-х

В комментариях также написали, что клип чем-то напоминает видеоработы артистов начала 2000-х. Например, Гвен Стефани и ее видео на трек Hollaback Girl.

Скриншот: YouTube

И да, действительно, при создании клипа команда вдохновлялась атмосферой 2000-х.

"Мы ориентировались на вог-стилистику и стилистику 2000-х. Что-то вроде Spice Girls. Ностальгическая нотка нам показалась очень трендовой и уместной в этой работе. Я вдохновился Настей, ее идеей, очень обаятельными девушками и немного эстетикой 2000-х, которая сейчас вновь на пике своей популярности", – говорит Леонид.

Скриншот: YouTube

Его слова подтверждает нам Настя: "Вы же знаете, как циклична мода. Как раз сейчас к нам возвращается интерес к одежде, украшениям и популярной символике, которые были популярны в 2000-х. Это эпоха герлз-бендов и громких заявлений о девичьей дружбе. Вспомните дерзкую Бритни Спирс, Кристину Агилеру и других известных поп-див, которые будоражили внимание стразами, ярким мейком и сияющим блеском на губах. А джинсы с низкой посадкой, где сексуально выглядывает белье, яркие стразы, камни и пышные прически?"

Как видите, клип и вправду наполнен красками, танцами и различными атрибутами, да и сама песня – это не очередной танцевальный трек, а скорее месседж о том, что девушки действительно рулят и способны покорить любую вершину.

Ране мы делали детальный разбор клипа "Бумбокс" на трек "Ангела".

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