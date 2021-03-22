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В дом Джонни Деппа проник неизвестный мужчина, чтобы помыться

Сегодня, 10:03

Полиция арестовала злоумышленника

В дом Джонни Деппа, которого уволили из третьей части "Фантастических тварей", проник неизвестный мужчина. Он нашел тайник актера с выпивкой, а затем принял душ.

Мы не уверены, знал ли злоумышленник, в чей дом он попал, но TMZ пишет, что мужчина оказался в жилище Деппа, взломав дверь.

Перед этим он был обнаружен соседом Джонни в другом дворе, откуда перепрыгнул через забор и оказался на территории владений звезды.

Актер Джонни Депп
Актер Джонни Депп
Фото: Getty Images

Источники рассказали изданию, что служба безопасности Деппа позвонила в полицию с сообщением, что кто-то находится в доме знаменитости.

Когда приехали копы, им сказали, что какой-то мужчина, принимает душ в одной из ванных комнат актера. Он отказался выходить, потому полицейским пришлось выбить дверь, чтобы арестовать неизвестного.

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Кроме того, злоумышленник якобы залез в тайник Джонни Деппа с алкоголем и напился. Мужчина привлечен к уголовной ответственности за вандализм из-за поврежденной двери в доме.

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Ранее мы писали, что Netflix удалил фильмы с Джонни Деппом.

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Джонни Депп
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