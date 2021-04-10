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Уважаемая королева...: На сайте монаршей семьи можно написать соболезнования Елизавете II

Сегодня, 18:59

Онлайн-книга соболезнований появилась в связи с кончиной принца Филиппа

На официальном сайте британской королевской семьи появилась форма, которую может заполнить любой, кто хочет выразить свои соболезнования королеве Елизавете II по поводу кончины ее супруга принца Филиппа.

Напомним, что герцог Эдинбургский умер 9 апреля в возрасте 99 лет.

На сайте также сообщается, что некоторые из писем будут переданы лично Ее Величеству, а также сохранены для следующих поколений, как память о принце Филиппе. Написать письмо можно здесь.

Скриншот: royal.uk

На сайте обязательно нужно указать свое имя, адрес электронной почты, город или страну. Писать, конечно, нужно на английском.

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Недавно мы рассказывали, что принц Филипп посещал Киев. В 1973 году он прилетел на личном самолете, чтобы поддержать свою дочь Анну на чемпионате Европы по конному троеборью.

Мы также публиковали 10 ироничных цитат принца Филиппа о браке, России, Элтоне Джоне и другом.

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