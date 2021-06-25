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Устала ходить на иголках: беременная Лия Ли рассталась с женихом

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
25 июня, 10:20
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Певица Лия Ли сообщила, что ушла из токсичных отношений. Девушка рассталась со своим женихом, будучи беременной
Беременная певица Лия Ли рассталась со своим женихом
Беременная певица Лия Ли рассталась со своим женихом / Фото: instagram.com/liya_li__

Подруга Леси Никитюк певица Лия Ли рассталась со своим женихом. В начале июня стало известно, что она ждет первенца, а теперь Лия сообщила о разрыве отношений.

На своей странице в Instagram девушка опубликовала пост, в котором рассказала фолловерам, что устала находиться в токсичных отношениях.

"Да, это было очень не просто, еще и находясь в таком положении. Ведь, ты понимаешь, что теперь ответственная за маленькое чудо. Но я устала пытаться что-то исправить, устала быть не такой, ходить на иголках и все равно не такая. Больше не хочу получать сообщения от вас о нем", – написала певица.

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О бывшем женихе Лия Ли рассказывала подписчикам мало. Известно, что в марте этого года мужчина сделал ей предложение. В Instagram у Лии всего пара фото с уже экс-любимым.

Лия Ли со своим женихом
Лия Ли со своим женихом / Фото: instagram.com/liya_li__

Пара познакомилась в соцсети. Их общение завязалось быстро и легко, а вскоре влюбленные начали встречаться. Лия Ли некоторое время скрывала роман от публики, пока не получила предложение руки и сердца.

Кто такая Лия Ли?

Настоящее имя Лии – Лилия Коцяр, ей 30 лет. Девушка родилась в Хмельницкой области, в Новой Ушице. Училась в Киевской муниципальной академии музыки имени Р. М. Глиэра. В августа 2013 года стала участницей дуэта "Аферистки". Группа записала два клипа на песни "Стасик" и "Инстаграм", активно участвовала в различных шоу-программах, а также – в благотворительных концертах.

В 2014 году активно ездили по госпиталям на Востоке Украины с Женским батальоном Светланы Вольновой и поддерживали раненых. В 2016 году группа распалась. В течение двух следующих лет исполнительница училась актерскому мастерству в студии Довженко и играла в театре. В 2018 году Лия Ли начала сольную карьеру с дебютным треком "Полум'яний цвіт". Лия Ли – заслуженная артистка эстрадного искусства Украины.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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