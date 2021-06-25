Устала ходить на иголках: беременная Лия Ли рассталась с женихом

Певица Лия Ли сообщила, что ушла из токсичных отношений. Девушка рассталась со своим женихом, будучи беременной

Беременная певица Лия Ли рассталась со своим женихом / Фото: instagram.com/liya_li__

Подруга Леси Никитюк певица Лия Ли рассталась со своим женихом. В начале июня стало известно, что она ждет первенца, а теперь Лия сообщила о разрыве отношений.

На своей странице в Instagram девушка опубликовала пост, в котором рассказала фолловерам, что устала находиться в токсичных отношениях.

"Да, это было очень не просто, еще и находясь в таком положении. Ведь, ты понимаешь, что теперь ответственная за маленькое чудо. Но я устала пытаться что-то исправить, устала быть не такой, ходить на иголках и все равно не такая. Больше не хочу получать сообщения от вас о нем", – написала певица.

О бывшем женихе Лия Ли рассказывала подписчикам мало. Известно, что в марте этого года мужчина сделал ей предложение. В Instagram у Лии всего пара фото с уже экс-любимым.

Лия Ли со своим женихом / Фото: instagram.com/liya_li__

Пара познакомилась в соцсети. Их общение завязалось быстро и легко, а вскоре влюбленные начали встречаться. Лия Ли некоторое время скрывала роман от публики, пока не получила предложение руки и сердца.

Кто такая Лия Ли?

Настоящее имя Лии – Лилия Коцяр, ей 30 лет. Девушка родилась в Хмельницкой области, в Новой Ушице. Училась в Киевской муниципальной академии музыки имени Р. М. Глиэра. В августа 2013 года стала участницей дуэта "Аферистки". Группа записала два клипа на песни "Стасик" и "Инстаграм", активно участвовала в различных шоу-программах, а также – в благотворительных концертах.

В 2014 году активно ездили по госпиталям на Востоке Украины с Женским батальоном Светланы Вольновой и поддерживали раненых. В 2016 году группа распалась. В течение двух следующих лет исполнительница училась актерскому мастерству в студии Довженко и играла в театре. В 2018 году Лия Ли начала сольную карьеру с дебютным треком "Полум'яний цвіт". Лия Ли – заслуженная артистка эстрадного искусства Украины.

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