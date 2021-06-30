Отец Успенской избил ее, когда узнал о беременности в 16: Кровь изо рта шла

Популярная певица Любовь Успенская рассказала о своей беременности в 16 лет от женатого мужчины и реакции родителей на новость

Певица Любовь Успенская рассказала об аборте в 16 / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Любовь Успенская, которая недавно удивила Сеть откровенным нарядом на фестивале "Жара" в Москве, призналась, что в 16 лет сделала аборт от женатого мужчины. По ее словам, она сожалеет о таком своем решении, но отметила, что ее близкие не приняли бы раннее материнство.

"Не буду врать, что была беременна в 16 лет. Об этом рассказываю, чтобы девочки относились внимательно к себе и учились на моих ошибках. Очень легко что-то сделать, но потом это тяжело изменить. Мне повезло, что первый аборт не был для меня губительным, потом я могла беременеть и рожать. Сегодня многие девушки не могут стать мамами, идут на ЭКО. В моем случае я села на чужие трусики и все — беременна", – рассказала певица в интервью YouTube-каналу Елены Друмы.

Певица Любовь Успенская рассказала о своей беременности в 16 лет / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Как призналась Успенская, на аборте настаивал и ее женатый возлюбленный. Хотя если бы он просил оставить ребенка, певица не смогла бы сделать этого из-за родственников.

"Оставить ребенка с моей семьей? Да меня бы бабушка прокляла! Когда папа узнал об этом, то бил меня ремнем так, что у меня изо рта кровь шла", — рассказала Любовь Успенская.

Несмотря на все случившиеся, Успенская не винит близких в своей беде и радуется, что позже все-таки стала мамой. У певицы есть дочь Татьяна Плаксина. Совсем недавно Любовь Успенская заявила, что собирается сделать из дочери певицу.

Дочь Любови Успенской решила стать певицей / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

"Таня поет так, что переплюнет меня. Это я говорю не как мама, которая хвалит свою дочь, а как певица. Она будет принцессой! Мы с ней давали недавно пару совместных выступлений: Таня всех зрителей покорила. А сейчас я готовлю очень серьезный проект: Таня будет в нем петь! Татьяна Плаксина будет звучать везде", – пообещала певица.

Ранее мы рассказывали, что Любовь Успенская написала завещания после скандала с экс-супругом Александром Плаксиным.