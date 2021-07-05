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Почему Успенская не хочет, чтобы ее дочь встречалась с мужчинами – признание певицы

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
5 июля, 09:53
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Популярная певица Любовь Успенская объяснила, почему сейчас ее единственной дочери не стоит думать о личной жизни
Любовь Успенская рассказала о личной жизни дочери
Любовь Успенская рассказала о личной жизни дочери / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Любовь Успенская успевает не только судиться с бывшим супругом, но и активно заниматься жизнью единственной дочери Татьяны Плаксиной. Сейчас дочь певицы перенесла несколько пластических операций, а теперь Успенскаяпланирует из наследницы сделать звезду шоу-бизнеса. А вот о личной жизни, по мнению звездной мамы, Татьяне пока не стоит думать.

Ребята, какой может быть мужчина? Сегодня Танечка занимается своим здоровьем, внешностью. Какие мужчины? Мужчин заводит надо, когда ты сто процентов уверена в своей красоте, когда ты чувствуешь себя непревзойденной, – сказала она в программе "Ты не поверишь!".

Любовь Успенская с дочкой Татьяной
Любовь Успенская с дочкой Татьяной / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Успенская боится, что ее дочь может встретить непорядочного мужчину.

Искать нам не надо, очередь итак стоит. А я не знаю, кто эти люди. Негодяи может, может люди, которые хотят пристроиться. Я знаю много таких альфонсов. Поэтому Танечка сегодня не нуждается в мужчине. Она встретится с ним только через мою армейскую подготовку, – заявила певица.

Напомним, ранее Любовь Успенская рассказала о своей беременности в 16 лет от женатого мужчины. Как призналась Успенская, на аборте настаивал и ее женатый возлюбленный. Хотя если бы он просил оставить ребенка, певица не смогла бы сделать этого из-за родственников.

"Оставить ребенка с моей семьей? Да меня бы бабушка прокляла! Когда папа узнал об этом, то бил меня ремнем так, что у меня изо рта кровь шла", – рассказала певица.

Дочь Успенской медитировала босой в США – подробности в сюжете:

Ранее мы рассказывали, как поет дочь Любови Успенской.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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