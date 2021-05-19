Умерла Татьяна Проценко – Мальвина из Приключений Буратино

Актрисе было 53 года. Она несколько лет боролась с онкологическим заболеванием

На 54-м году жизни скончалась актриса Татьяна Проценко, известная по роли Мальвины в фильме "Приключения Буратино". Об этом сообщает издание РБК в своем Telegram-канале.

Печальной новостью поделился супруг актрисы, актер Алексей Войтюк.

"Это случилось в 10:30 утра сегодня, она скончалась в реанимации в больнице. Онкология. Почти три года она боролась, и вот, увы", — сказал он. Дата и место прощания пока неизвестны.

Татьяна Проценко Фото: Скриншот из YouTube, globalmsk.ru

Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968 года. На роль Мальвины в знаменитой советской киносказке она попала случайно. Ассистент режиссера фильма познакомилась с Татьяной в поезде. Пройдя сложные кинопробы, Проценко была утверждена на роль режиссером фильма Леонидом Нечаевым.

Дважды была замужем. Второй супруг – актер Алексей Войтюк. От первого брака у Татьяны осталась 21-летняя дочь Анна, от второго – 15-летний сын Владимир.

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