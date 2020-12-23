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Умерла легендарная супермодель Стелла Теннант

Сегодня, 17:58

Ей было 50 лет

Вчера, 22 декабря, ушла из жизни знаменитая шотландская модель Стелла Теннант. Причина смерти не сообщается. Об этом информирует The Guardian.

"С большой грустью мы сообщаем о внезапной смерти Стеллы Теннант, 22 декабря 2020 года. Стелла была замечательной женщиной и вдохновляла всех нас. Нам будет ее очень не хватать. Члены ее семьи просят уважать их приватную жизнь. О проведении прощальной службы будет объявлено позже", – сообщили близкие Стеллы Теннант.

Всего лишь несколько дней назад, 17 декабря, Стелла Теннант отпраздновала 50-летие.

Стелла Теннант
Стелла Теннант
Фото: Getty Images

Стелла Теннант была из аристократического рода. Ее дедушка – Эндрю Кавендиш, 11-й герцог Девонширский.

Начав карьеру в 90-х, Стелла Теннант стала востребованной моделью и сотрудничала с мировыми брендами Chanel, Calvin Klein, Victoria Beckham, Hermès, Burberry, Zara.

Стелла Теннант была любимицей Карла Лагерфельда, Александра МакКуина. Неоднократно снималась для обложек топовых журналов – Harper's Bazaar, Vogue, Numero и многих других.

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