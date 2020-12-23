Умерла легендарная супермодель Стелла Теннант

Ей было 50 лет

Вчера, 22 декабря, ушла из жизни знаменитая шотландская модель Стелла Теннант. Причина смерти не сообщается. Об этом информирует The Guardian.

"С большой грустью мы сообщаем о внезапной смерти Стеллы Теннант, 22 декабря 2020 года. Стелла была замечательной женщиной и вдохновляла всех нас. Нам будет ее очень не хватать. Члены ее семьи просят уважать их приватную жизнь. О проведении прощальной службы будет объявлено позже", – сообщили близкие Стеллы Теннант.

Всего лишь несколько дней назад, 17 декабря, Стелла Теннант отпраздновала 50-летие.

Стелла Теннант Фото: Getty Images

Стелла Теннант была из аристократического рода. Ее дедушка – Эндрю Кавендиш, 11-й герцог Девонширский.

Начав карьеру в 90-х, Стелла Теннант стала востребованной моделью и сотрудничала с мировыми брендами Chanel, Calvin Klein, Victoria Beckham, Hermès, Burberry, Zara.

Стелла Теннант была любимицей Карла Лагерфельда, Александра МакКуина. Неоднократно снималась для обложек топовых журналов – Harper's Bazaar, Vogue, Numero и многих других.

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