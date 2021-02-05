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Умерла актриса из "Звездных войн". Она боролась с редким заболеванием

Сегодня, 12:20

Австралийская актриса Триша Ноубл 16 месяцев противостояла недугу

Более месяца назад мир опечалила новость о смерти актера Джереми Буллока из "Звездных войн", а теперь стало известно, что ушла из жизни австралийская актриса Триша Ноубл. Она сыграла в двух фильмах саги – "Звездные войны: Эпизод II – Атака клонов" (2002) и "Звездные войны: Эпизод 3 – Месть Ситхов" (2005). Звезда умерла еще 23 января. Ей было 76 лет.

Как сообщает издание Daily Mail, Триша Ноубл 16 месяцев боролась с редчайшим онкологическим заболеванием – мезотелиомой.

Триша Ноубл
Триша Ноубл
Фото: Getty Images

В двух фильмах вселенной "Звездных войн" Триша Ноубл сыграла роль Джобель Наберри – матери Падме Амидалы, которую играла Натали Портман.

В начале 60-х Триша была поп-певицей. В 1961 году она выпустила свой самый большой хит-сингл Good Looking Boy, который вошел в десятку лучших в Мельбурне. Актерскую карьеру Триша начала уже в 1965 году. Среди самых известных сериалов с ее участием: "Опасный человек", "Остров фантазий", "Из ниоткуда" и "Коломбо".

После 80-х Триша Ноубл продолжила карьеру уже как актриса театра.

Ранее сообщалось, что оскароносный режиссер Тайка Вайтити снимет новый фильм вселенной "Звездных войн".

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