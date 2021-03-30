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Умер украинский продюсер Александр Серый: Ассоль, Сумская и другие скорбят

Сегодня, 12:45

Продюсер болел COVID-19

В понедельник, 29 марта, стало известно о том, что от осложнений после COVID-19 умер известный украинский продюсер, экс-гендиректор Первого канала и исполнительный директор Freedom Hall Александр Серый. Ему было 59 лет.

В разные годы Александр был продюсером таких исполнителей: Ассоль, Алекса, Кристина Коц-Готлиб, Поля Франц и других. Он также был директором компании ICMG, которая в 2007 году устроила в Украине выступление известного американского композитора Маркуса Миллера.

Александр Серый
Александр Серый
Фото: Facebook/Ольга Сумська

В соцсетях коллеги и друзья Александра выражают соболезнования и вспоминают продюсера.

Ольга Сумская

Актриса Ольга Сумская поделилась, что совсем недавно договаривалась с Александром о спектакле во Freedom Hall.

"Никогда бы не подумала, что буду писать эти слова. Это очень больно. Ведь совсем недавно мы обсуждали афишу нового спектакля у тебя во "Фридоме", потом созвонились и договорились о встрече после "Феофании". Но судьба распорядилась иначе. Прощай, Сашуля! Замечательный, добрый, светлый человек. Выражаем самые глубокие соболезнования близким Александра!" – написала Ольга на своей странице в Facebook.

Скриншот: Facebook

Алена Мозговая

Продюсер Алена Мозговая также была шокирована новостью о смерти Александра.

"Covid. Боже, Саня. У меня шок, как так. Спи спокойно, друг. Слов нет", – написала Алена в Facebook.

Скриншот: Facebook

Ассоль

Екатерина Гуменюк, она же Ассоль, выразила свои соболезнования и опубликовала архивное фото с Александром.

"Сегодня не стало моего друга, потому что я могла тебя так называть. Не стало человека, который стоял у истоков проекта Ассоль. Человека, который с пяти лет знакомил меня с миром музыки и миром шоу-бизнеса. С которым мы работали более пяти лет, но даже после прекращения сотрудничества не переставали быть близкими людьми. Саша, спасибо тебе за все. Я никогда тебя не забуду. Вечная память", – написала певица.

Скриншот: Instagram

Гарик Кричевский

Вспомнил Александра и украинский певец и музыкант Гарик Кричевский.

"Невозможно смириться и принять...7 марта Саша Серый пришел в гримерку. Был на позитиве, радовался, что у нас переаншлаг. Мы прикалывались, как часто бывает в тусовке музыкантов. Сегодня Саши не стало…Осложнение от COVID-19. Прощай, чувак!" – написал Кричевский.

Скриншот: Facebook

Напомним, умер 36-летний участник группы Brutto Сергей "Бразил" Королев.

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