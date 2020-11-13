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Умер скандальный украинский певец и композитор Филипп Левшин

13 ноября, 10:30

Артист скончался после нескольких сложных операций

Умер известный украинский музыкант и автор песен Филипп Левшин. Ему было 28 лет. Артист скончался после нескольких перенесенных операций – его сердце не выдержало и остановилось.

О кончине Левшина сообщил его друг Андрей Царенок в Facebook. Известно, что за последние две недели Филиппу сделали серию сложных операций.

Напомним, что в начале апреля 2016 года певец попал в реанимацию со смертельным диагнозом – панкреонекроз поджелудочной железы с отказом жизненно важных органов, и за полгода пребывания в больнице пережил более 20 хирургических вмешательств.

Филипп Левшин был известной персоной в украинском и российском шоу-бизнесе, писал песни для Филиппа Киркорова, МакSим, Мити Фомина и других.

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О нем заговорили в 2011 году, когда Левшин со скандалом выступил на сцене шоу "Х-Фактор". Тогда судей возмутило, что конкурсант использовал в своем номере бэк-вокал. Филиппа попросили спеть без музыкального сопровождения, однако судьи вновь остались не довольны.

В ответ парень послал звездное жюри, сказав им "Fuck you!".

Вскоре парень занялся сольной карьерой. Летом 2017 года Филипп Левшин после длительной реабилитации представил новый клип.

Ранее мы писали, что умер бывший гитарист Red Hot Chili Peppers Джек Шерман.

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Источник: facebook.com/philippe.levshin
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