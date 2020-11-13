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Умер Филипп Левшин. Чем был известен молодой исполнитель

13 ноября, 13:00

Он прославился благодаря участию в нескольких телешоу

Сегодня стало известно о смерти 28-летнего украинского артиста Филиппа Левшина. Он был известен зрителю как участник кастинга шоу "Х-Фактор", а также как сольный исполнитель. Далее в материале читайте о Левшине подробнее.

Что известно о Филиппе Левшине

Филипп родился 8 октября 1992 года в Киеве. В 2015 году закончил Киевский национальный университет культуры и искусств.

(@philippe_levshin)

В 2011 году он впервые засветился во втором сезоне шоу "Х-Фактор", где прямо со сцены послал Игоря Кондратюка и других членов жюри.

Вскоре молодой исполнитель начал сотрудничать с украинским продюсером Юрием Фалесой. Левшин выпустил клипы на песни "Я больше не могу", "Ностальгия", "Лечу на море".

В январе 2016 года принял участие в пред-кастинге на "Евровидение".

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В начале апреля 2016 года певец попал в реанимацию со смертельным диагнозом – панкреонекрозом поджелудочной железы. После нескольких операций он появился на российском Первом канале в шоу "Мужское/Женское. Куклы".

В 2019 году Левшин сменил псевдоним на Его Высочество Филипп и выпустил клип "Принц шоу-биза". Певец сообщил, что Филипп Киркоров купил у него несколько песен.

Напомним, что Филипп Левшин страдал от панкреонекроза поджелудочной железы. Недавно он перенес несколько сложных операций. Сердце парня не выдержало нагрузок и он скончался 12 ноября.

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