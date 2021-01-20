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Умер дизайнер Сергей Ермаков: реакция знаменитостей на утрату легендарного кутюрье

Сегодня, 19:30

Звезды поделились теплыми воспоминаниями об ушедшем друге и коллеге

Сегодня, 20 января, ушел из жизни выдающийся дизайнер Сергей Ермаков, который прославился не только на родине, но и за границей. Работами уникального, единственного в мире незрячего дизайнера восхищались такие иконы в мире моды, как Жан Поль Готье, Вячеслав Зайцев и Пако Рабан.

Украинские звезды, которые не просто были лично знакомы с Сергеем Ермаковым, но и были его настоящими поклонниками, отреагировали на трагичное событие.

Светлана Вольнова

Украинская телеведущая, актриса, модель и близкая подруга Ермакова Светлана Вольнова уже поделилась с нами своими воспоминаниями о талантливом кутюрье. Знаменитость также посвятила своему другу публикацию в Instagram.

"RIP Великому Мастеру, обласканному славой от Украины до Америки, превращающий женщин в Богинь, доброму и преданному человеку. Мой прекрасный друг Сергей Ермаков... тонкая творческая душа. Ушёл сегодня солнечным утром. Я поставлю его любимую Мадонну you must love me, пусть он не слышит как я плачу. RIP", – написала Светлана Вольнова.

Сергей Ермаков и Светлана Вольнова
Сергей Ермаков и Светлана Вольнова
Фото: instagram.com/diva_volnova/

Камалия

Опечалена и поражена смертью дизайнера и украинская певица Камалия.

"Серёжа, дорогой, как же так?.. Ты навсегда останешься жить в твоих шедевральных творениях. Царство небесное, Друг", – написала певица.

Камалия и Сергей Ермаков
Камалия и Сергей Ермаков
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Анастасия Приходько

Певица и заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько поделилась воспоминанием о том, как познакомилась с Сергеем Ермаковым. Это произошло в 2010 году.

"Я помню это платье, в котором я была на вечеринке "Светская жизнь" в ботаническом саду! Тогда я чувствовала себя самой красивой... Спасибо за талант... Покойся с миром... Сильная жаль талантливых людей, которые так рано уходят из жизни...", – написала певица.

A post shared by (@prykhodko_official)

Константин Дорошенко

Арт-критик Константин Дорошенко в Facebook опубликовал архивное фото Сергея Ермакова и поделился воспоминаниями, каким был дизайнер.

"Светлый, талантливый, трогательный, особенный человек. Ты был влюблен в красоту, и она отвечала тебе взаимностью. Ты любил Богородицу, и Она принимает тебя под свой покров", – написал

Сергей Ермаков
Сергей Ермаков
Фото: acebook.com/doroshenko.kostyantyn

Ранее ушел из жизни легенда кино – южнокорейский режиссер Ким Ки Дук.

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