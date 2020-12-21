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Умер Александр Курляндский

Сегодня, 10:20

Знаменитому писателю и сценаристу было 82 года

Умер Александр Курляндский – советский и российский писатель, сатирик, сценарист мультфильмов "Ну, погоди!", "Возвращение блудного попугая" и ряда других. Ему было 82.

О смерти писателя сообщил его коллега, сценарист и писатель Михаил Липскеров на своей странице в Facebook. Причина смерти не уточняется.

"Выдержек из телефонных разговоров с А. Курляндским не будет. Одного из нас больше нет", – написал Липскеров.

Александр Курляндский
Александр Курляндский
Фото: facebook.com/CBSUU

В комментариях подписчики Михаила выразили свои соболезнования.

Напомним, умер знаменитый актер Валентин Гафт. Причиной смерти артиста стал инсульт, после которого Гафт восстанавливался несколько лет.

Мы также сообщали, что умер известный российский музыкант Андрей Сапунов.

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