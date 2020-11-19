Умер 28-летний сын бывшего мужа Уитни Хьюстон

Пять лет назад Бобби потерял дочь

Сын известного американского R&B-исполнителя, бывшего мужа Уитни Хьюстон, Бобби Брауна – Бобби Браун-младший умер, сообщает People со ссылкой на полицейское управление Лос-Анджелеса. Парню было 28 лет.

Причина смерти Бобби-младшего пока не сообщается. Известно лишь то, что Бобби был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе.

Бобби Браун с сыном Фото: instagram.com/kingbobbybrown

После смерти Бобби-младшего, его брат Лэндон поделился черно-белой фотографией своего покойного брата в Instagram, написав в описании: "Я люблю тебя навсегда, король".

Смерть сына артиста наступила более чем через пять лет после смерти дочери Бобби Брауна и Уитни Хьюстон – Бобби Кристины Браун, трагически погибшей в июле 2015 года. Девушка получила травму мозга и шесть месяцев провела в коме. Тогда Кристину без сознания нашли в ванной ее дома в Розуэлле, штат Джорджия, США.

Напомним, в Британии умер 14- летний участник кулинарного шоу MasterChef Junior Бен Уоткинс. Ранее стало известно о смерти 28-летнего украинского артиста Филиппа Левшина. Он был известен зрителю как участник кастинга шоу "Х-Фактор", а также как сольный исполнитель.

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