Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Умер 28-летний сын бывшего мужа Уитни Хьюстон

Сегодня, 10:06

Пять лет назад Бобби потерял дочь

Сын известного американского R&B-исполнителя, бывшего мужа Уитни Хьюстон, Бобби Брауна – Бобби Браун-младший умер, сообщает People со ссылкой на полицейское управление Лос-Анджелеса. Парню было 28 лет.

Причина смерти Бобби-младшего пока не сообщается. Известно лишь то, что Бобби был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе.

Бобби Браун с сыном
Бобби Браун с сыном
Фото: instagram.com/kingbobbybrown

После смерти Бобби-младшего, его брат Лэндон поделился черно-белой фотографией своего покойного брата в Instagram, написав в описании: "Я люблю тебя навсегда, король".

Смерть сына артиста наступила более чем через пять лет после смерти дочери Бобби Брауна и Уитни Хьюстон – Бобби Кристины Браун, трагически погибшей в июле 2015 года. Девушка получила травму мозга и шесть месяцев провела в коме. Тогда Кристину без сознания нашли в ванной ее дома в Розуэлле, штат Джорджия, США.

Напомним, в Британии умер 14- летний участник кулинарного шоу MasterChef Junior Бен Уоткинс. Ранее стало известно о смерти 28-летнего украинского артиста Филиппа Левшина. Он был известен зрителю как участник кастинга шоу "Х-Фактор", а также как сольный исполнитель.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Умерла Любовь Румянцева. Актриса, которая сделала большой вклад в белорусское кино и театр Умер Роман Виктюк Умер Филипп Левшин. Чем был известен молодой исполнитель
смерть Уитни Хьюстон дети звезд
Реклама

Новости партнеров

Эпатажный украинский певец умер в реанимации в 28 лет
Эпатажный украинский певец умер в реанимации в 28 лет
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
Как сделать винегрет еще вкуснее: три совет от Андрея Величка
Как сделать винегрет еще вкуснее: три совет от Андрея Величка
На отдыхе она, а кайфуем мы. Ослепительные фото жены Реброва
На отдыхе она, а кайфуем мы. Ослепительные фото жены Реброва

Популярные статьи

Вчера, 18:18Food

Тыквенная каша: польза и лучшие рецепты приготовления

Вчера, 16:59Food

Киви: польза и вред для организма

Вчера, 09:55Events

Международный мужской день: красивые поздравления в SMS, картинках и стихах

Вчера, 09:38Events

Международный мужской день-2020: история и значение праздника

Вчера, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня 19 ноября: у Тельцов ответственный день, а у Близнецов – перемены на работе

18 ноябряАфиша

Умерла Любовь Румянцева. Актриса, которая сделала большой вклад в белорусское кино и театр

18 ноябряАфиша

Умерла актриса Любовь Румянцева

18 ноябряFood

Что приготовить на обед: три рецепта вкусного супа-харчо

18 ноябряFood

Черный шоколад: польза и вред для здоровья

18 ноябряFun

Гигантское доисторическое существо выплыло на побережье океана (фото)

17 ноябряСтиль

Берет, тюрбан и шапка: главные головные уборы этой зимы

17 ноябряШоу-бизнес

Умер Роман Виктюк

17 ноябряШоу-бизнес

Руслане Писанке – 55 лет! ТОП гугл-запросов о знаменитой телеведущей

17 ноябряШоу-бизнес

Армена Джигарханяна похоронили в Москве: фото

17 ноябряFood

Фейхоа: польза, вред и как правильно есть

17 ноябряШоу-бизнес

Ирина Федишин продала квартиру из-за коронавируса

Новости партнеров

Хурма - чем она полезна. Кому нужно ее есть, а кому запрещено
Хурма - чем она полезна. Кому нужно ее есть, а кому запрещено
“Выглядит как передутая кукла”: Ольгу Бузову высмеяли за фотошоп
“Выглядит как передутая кукла”: Ольгу Бузову высмеяли за фотошоп
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Русская Кардашьян без лифа прогулялась по улице: "Перебор"
Русская Кардашьян без лифа прогулялась по улице: "Перебор"
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Модель Демі Роуз у крихітному бікіні показала розкішні форми
Модель Демі Роуз у крихітному бікіні показала розкішні форми

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять