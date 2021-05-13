Укршоубиз отметил первое масштабное событие после карантина — что было за кулисами YUNA-2021

Украинские знаменитости поделились с нами своими эмоциями по поводу первого после карантина крупного ивента

YUNA 2021 Фото: Сегодня, пресс-служба

12 мая во Дворце "Украина" прошла музыкальная премия YUNA 2021. Это первое масштабное оффлайн событие в мире шоу-бизнеса с начала года.

Life Сегодня побывали на церемонии и за ее кулисами, пообщались со звездами и расспросили, скучали ли они по таким ивентам.

В этом материале узнайте, что происходило за кулисами церемонии YUNA 2021, и что селебритиз думают о первом крупном событии после долгих дней карантина.

Настя Каменских на YUNA 2021 Фото: пресс-служба

На красной дорожке, возле которой собралось не менее двух десятков телекамер, украинские знаменитости с удовольствием позировали в своих ярких нарядах – все они соскучились по таким тусовкам, а тут была хорошая возможность, как говорится и мир посмотреть, и себя показать.

"Я безумна благодарна организаторам YUNA, за то, что они все-таки провели церемонию на свой страх и риск. Безусловно, это все рискованно, но мы социальные существа, нам просто необходимо общаться, обниматься, кайфовать. Я безумно счастлива всех увидеть, нарядиться, накраситься, пообщаться – это же жизнь!" – поделилась с Life Сегодня Настя Каменских, которая пришла на премию в роскошном мини с объемными рукавами.

NK Фото: пресс-служба

Но было ли время у звезд общаться друг с дружкой, ведь и Настя, и ее коллеги были у журналистов нарасхват?! Так или иначе, Каменских призналась – такие мероприятия – это круто, но больше всего она скучает по своим концертам.

"Конечно же, скучаю больше по концертам, потому что это обмен энергией, которые невозможно ничем заменить. На карантине я делала тренировки в Instagram, проводила онлайн-концерты, я выпускала песни и видеоклипы, но это все не заменит живой концерт. Когда ты на сцене – это магия", – говорит Настя.

YUNA 2021 Фото: Сегодня

Скучают по концертам и Фоззи с Фаготом из легендарной группы ТНМК. Нам удалось пообщаться, отойдя в угол возле входа в зал, пока мимо нас бегали и шумели гости церемонии.

"Мы соскучились по гастролям, по ощущению, что ты куда-то едешь, где ты нужен. Если бы это мероприятие проходило где-то в Чернигове, у нас бы "праздновалка" выросла вдвое, если бы в Одессе – мы бы уже были пьяные…", – говорит Фоззи.

"И мокрые, потому что море", – добавляет Фагот.

Фоззи продолжил: "В Киеве все это празднуется очень сдержанно. На следующей неделе едем на гастроли по городам Украины, и вот если бы вы тогда спросили у нас об эмоциях, думаю, они были бы более яркими".

ТНМК Фото: пресс-служба

Отпустили ТНМК в зрительный зал и тут же поймали на пару слов украинского дизайнера Андре Тана, который таких мероприятий не боится – со всей семьей он уже переболел COVID-19.

"Мне кажется, что наконец-то после двух месяцев заточения мы можем выйти в люди и проветрить свои наряды – смокинги, пиджаки и вечерние платья. Я считаю, что такие мероприятия должны быть, и хватит уже этому карантину бушевать на планете. В США, например, уже отменили масочный режим (для вакцинированных людей – Ред.), поэтому надеюсь, что и у нас через несколько месяцев это произойдет", – объяснил нам Андре.

Андре Тан Фото: пресс-служба

Ярко и стильно в тот вечер выглядела и рэп-исполнительница alyona alyona. Артистка облачилась в лилово-черный костюм, который сочетался с ее новым цветом волос. У входа в зал ее окружали наши коллеги – все хотели пообщаться с артисткой, особенно после серии ее довольно откровенных снимков в соцсетях в рамках продвижения своего альбома Galas.

"Очень жаль, что в прошлом году церемонии не было, и я безумно рада, что в этом году у артистов была возможность выйти на сцену, подержать статуэтку в руках, получить приятные эмоции, сказать свое слово, достучаться до людей. Ну и вообще это круто – прийти на такое крупное мероприятие, увидеть знакомых, которых сто лет не видела, классно!" – поделилась с нами своими эмоциями alyona alyona.

alyona alyona Фото: пресс-служба

Через несколько минут после нашего разговора артистка победила в номинации "Лучшая исполнительница года". Наполовину пустой из-за ограничений зал Дворца "Украина" ревел! Поздравляем alyona alyona с победой!

Кстати, победу артистки предвещала ее коллега – Джамала. В Instastories она запостила забавное видео, на котором угадывает чуть ли не всех победителей. Alyona alyona прозвала коллегу Джавангой (Джамала + Ванга). Просто посмотрите это видео! У нас один вопрос: Джамала, признавайтесь, когда там доллар подешевеет и COVID-19 уйдет?

Джамала Видео: instagram.com/jamalajaaa

Певица Мила Нитич в нескольких предложениях описала мнение многих – из-за карантина начинаешь быть слегка диким и, как когда-то сказала о себе фронтвумен The HARDKISS Юлия Санина, воробушком-социофобушком!

"Сейчас все мы находимся в замкнутом пространстве – люди от этого дичают, становятся закрытее, а все-таки хочется, чтобы было больше общения. Это первое мероприятие, которое дало возможность массово увидеть друг друга, пообщаться, обняться, посидеть в зале и получить удовольствие от того, что происходит вокруг. Считаю, что это уже большая победа и успех за последний год", – говорит Мила Нитич.

Мила Нитич Фото: пресс-служба

Будем надеяться, что ненавистный COVID-19 скоро отступит и даст возможность артистам выступать на концертах и крупных мероприятиях, а нам – наслаждаться их выступлениями!

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