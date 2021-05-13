Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Укршоубиз отметил первое масштабное событие после карантина — что было за кулисами YUNA-2021

Сегодня, 19:31

Украинские знаменитости поделились с нами своими эмоциями по поводу первого после карантина крупного ивента

YUNA 2021
YUNA 2021
Фото: Сегодня, пресс-служба

12 мая во Дворце "Украина" прошла музыкальная премия YUNA 2021. Это первое масштабное оффлайн событие в мире шоу-бизнеса с начала года.

Life Сегодня побывали на церемонии и за ее кулисами, пообщались со звездами и расспросили, скучали ли они по таким ивентам.

В этом материале узнайте, что происходило за кулисами церемонии YUNA 2021, и что селебритиз думают о первом крупном событии после долгих дней карантина.

Настя Каменских на YUNA 2021
Настя Каменских на YUNA 2021
Фото: пресс-служба

На красной дорожке, возле которой собралось не менее двух десятков телекамер, украинские знаменитости с удовольствием позировали в своих ярких нарядах – все они соскучились по таким тусовкам, а тут была хорошая возможность, как говорится и мир посмотреть, и себя показать.

"Я безумна благодарна организаторам YUNA, за то, что они все-таки провели церемонию на свой страх и риск. Безусловно, это все рискованно, но мы социальные существа, нам просто необходимо общаться, обниматься, кайфовать. Я безумно счастлива всех увидеть, нарядиться, накраситься, пообщаться – это же жизнь!" – поделилась с Life Сегодня Настя Каменских, которая пришла на премию в роскошном мини с объемными рукавами.

NK
NK
Фото: пресс-служба

Но было ли время у звезд общаться друг с дружкой, ведь и Настя, и ее коллеги были у журналистов нарасхват?! Так или иначе, Каменских призналась – такие мероприятия – это круто, но больше всего она скучает по своим концертам.

"Конечно же, скучаю больше по концертам, потому что это обмен энергией, которые невозможно ничем заменить. На карантине я делала тренировки в Instagram, проводила онлайн-концерты, я выпускала песни и видеоклипы, но это все не заменит живой концерт. Когда ты на сцене – это магия", – говорит Настя.

YUNA 2021
YUNA 2021
Фото: Сегодня

Скучают по концертам и Фоззи с Фаготом из легендарной группы ТНМК. Нам удалось пообщаться, отойдя в угол возле входа в зал, пока мимо нас бегали и шумели гости церемонии.

"Мы соскучились по гастролям, по ощущению, что ты куда-то едешь, где ты нужен. Если бы это мероприятие проходило где-то в Чернигове, у нас бы "праздновалка" выросла вдвое, если бы в Одессе – мы бы уже были пьяные…", – говорит Фоззи.

"И мокрые, потому что море", – добавляет Фагот.

Фоззи продолжил: "В Киеве все это празднуется очень сдержанно. На следующей неделе едем на гастроли по городам Украины, и вот если бы вы тогда спросили у нас об эмоциях, думаю, они были бы более яркими".

ТНМК
ТНМК
Фото: пресс-служба

Читайте также:
Мем года: у Олега Кензова на премии YUNA не включился микрофон, пока играла фонограмма (видео)

Отпустили ТНМК в зрительный зал и тут же поймали на пару слов украинского дизайнера Андре Тана, который таких мероприятий не боится – со всей семьей он уже переболел COVID-19.

"Мне кажется, что наконец-то после двух месяцев заточения мы можем выйти в люди и проветрить свои наряды – смокинги, пиджаки и вечерние платья. Я считаю, что такие мероприятия должны быть, и хватит уже этому карантину бушевать на планете. В США, например, уже отменили масочный режим (для вакцинированных людей – Ред.), поэтому надеюсь, что и у нас через несколько месяцев это произойдет", – объяснил нам Андре.

Андре Тан
Андре Тан
Фото: пресс-служба

Ярко и стильно в тот вечер выглядела и рэп-исполнительница alyona alyona. Артистка облачилась в лилово-черный костюм, который сочетался с ее новым цветом волос. У входа в зал ее окружали наши коллеги – все хотели пообщаться с артисткой, особенно после серии ее довольно откровенных снимков в соцсетях в рамках продвижения своего альбома Galas.

"Очень жаль, что в прошлом году церемонии не было, и я безумно рада, что в этом году у артистов была возможность выйти на сцену, подержать статуэтку в руках, получить приятные эмоции, сказать свое слово, достучаться до людей. Ну и вообще это круто – прийти на такое крупное мероприятие, увидеть знакомых, которых сто лет не видела, классно!" – поделилась с нами своими эмоциями alyona alyona.

alyona alyona
alyona alyona
Фото: пресс-служба

Через несколько минут после нашего разговора артистка победила в номинации "Лучшая исполнительница года". Наполовину пустой из-за ограничений зал Дворца "Украина" ревел! Поздравляем alyona alyona с победой!

Кстати, победу артистки предвещала ее коллега – Джамала. В Instastories она запостила забавное видео, на котором угадывает чуть ли не всех победителей. Alyona alyona прозвала коллегу Джавангой (Джамала + Ванга). Просто посмотрите это видео! У нас один вопрос: Джамала, признавайтесь, когда там доллар подешевеет и COVID-19 уйдет?

Джамала
Видео: instagram.com/jamalajaaa

Певица Мила Нитич в нескольких предложениях описала мнение многих – из-за карантина начинаешь быть слегка диким и, как когда-то сказала о себе фронтвумен The HARDKISS Юлия Санина, воробушком-социофобушком!

"Сейчас все мы находимся в замкнутом пространстве – люди от этого дичают, становятся закрытее, а все-таки хочется, чтобы было больше общения. Это первое мероприятие, которое дало возможность массово увидеть друг друга, пообщаться, обняться, посидеть в зале и получить удовольствие от того, что происходит вокруг. Считаю, что это уже большая победа и успех за последний год", – говорит Мила Нитич.

Мила Нитич
Мила Нитич
Фото: пресс-служба

Будем надеяться, что ненавистный COVID-19 скоро отступит и даст возможность артистам выступать на концертах и крупных мероприятиях, а нам – наслаждаться их выступлениями!

Не пропустите наш материал о звездных нарядах на красной дорожке музыкальной премии YUNA 2021. Там есть на что посмотреть!

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Стихи MONATIK, попурри Бумбокса и кутеж Сердючки. Смотрим ТОП-10 самых крутых выступлений на YUNA alyona alyona потроллила дочку судьи, которая назвала рэпершу конченной (видео) Джамала оправдалась за свой комментарий под постом супруги Лещенко
Джамала Андре Тан ТНМК Настя Каменских YUNA alyona alyona
Реклама

Новости партнеров

6 секретов удачного холодца для хозяек и хозяев
6 секретов удачного холодца для хозяек и хозяев
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Каминская в откровенном белье снялась в постели с мужчиной. Фото
Каминская в откровенном белье снялась в постели с мужчиной. Фото

Популярные статьи

Сегодня, 04:50Психо

Гороскоп на сегодня 13 мая для всех знаков зодиака: Раки, не нойте!

Вчера, 19:21Звездно

Евровидение-2021: участницу от Молдовы обвинили в плагиате номера Ани Лорак на песню Shady Lady

Вчера, 17:03Звездно

Макаревич об увиденном в Украине: Я не слушаю рассказы, которые говорят в России (видео)

Вчера, 16:52Звездно

Киркоров сравнил главную фаворитку Евровидения-2021 с молодой Пугачевой

Вчера, 15:07Звездно

Экс-супруга DZIDZIO заявила, что у людей ошибочное мнение об их браке: Я никогда не сидела дома

Вчера, 12:39Звездно

Как на самом деле проходят съемки Холостяка – Анна Богдан описала обстановку

Вчера, 11:55Звездно

После секс-скандала Брежнева и Меладзе показали свои чувства на камеру: фото

Вчера, 09:18Модно

Как складывать вещи в шкафу, чтобы они занимали мало места – специальная техника

Вчера, 09:00Партнерский материал

Екатерина Кононенко: "Своим примером вдохновляю на победу!"

Вчера, 05:54Психо

Гороскоп на сегодня 12 мая для всех знаков зодиака: Тельцы, берите быка за рога!

11 маяEvents

Как не допустить появление сорняков: лайфхаки

11 маяЗвездно

Как Дантес морковку на базаре покупал – певца заметили в Хусте на Закарпатье (фото)

11 маяЗвездно

Гузеева поделилась честным фото Долиной без обработки: как выглядит певица

11 маяЗвездно

Худший отпуск Саниной в Египте и сюрприз для Ребрик в Турции – как звезды провели майские праздники

11 маяЗвездно

Киркоров встал на защиту Бузовой, которую подозревают в передозировке

10 маяEvents

Расходится молния: как ее можно застегнуть – лайфхак

Новости партнеров

Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Тина Кароль раскрыла секреты своего питания
Тина Кароль раскрыла секреты своего питания
Вылетевшая из "Холостяка" Джессика сказала, что творится на шоу
Вылетевшая из "Холостяка" Джессика сказала, что творится на шоу
Кто лучше защищен от повторного заражения COVID-19
Кто лучше защищен от повторного заражения COVID-19
Пам’ятаєте цю дівчинку-модель? Тепер подивіться, що з нею стало
Пам’ятаєте цю дівчинку-модель? Тепер подивіться, що з нею стало

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять