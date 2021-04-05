Украинский ведущий попал в скандал из-за организаторов Славянского базара

Организаторы анонсировали участие ведущего, не дожидаясь его согласия вести фестиваль

После того как ведущий программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Тимур Мирошниченко отказался вести скандальный "Славянский базар" в Белоруси, организаторы уже успели объявить имя нового ведущего мероприятия.

На официальном сайте фестиваля сказано, что в этом году мероприятие от Украины проведет Андрей Доманский.

Сам Андрей Доманский уже успел отреагировать на новость и все опровергнуть. В Instagram он написал, что ему пришлось отключить комментарии из-за негатива в соцсетях. Он отметил, что его кандидатуру организаторы действительно рассматривали, но он согласия вести мероприятие не давал.

Андрей Доманский Фото: instagram.com/andreydomanskyi

"Мою кандидатуру действительно рассматривали в качестве ведущего, но официального согласия с моей стороны нет, и не будет", – написал ведущий.

Напомним, белорусы призывают артистов игнорировать приглашения на белорусские фестивали и другие мероприятия, так как в стране уже больше полугода продолжаются протесты против режима непризнанного президента Александра Лукашенко.

Ранее на официальном сайте фестиваля появилась информация, что Олег Винник выступит на "Славянском базаре". Сам артист пока комментариев по этому поводу не дает.

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