Украинские знаменитости, у которых нет близких друзей

Рассказываем, кто числится в лучших друзьях у популярных артисток и актрис

У многих из нас были друзья, с которыми, как нам казалось, дружба будет длиться вечно. Но так часто случается, что в процессе становления и пути к успеху единственными друзьями становятся родные или же супруги, а дружба с другими людьми становится обыкновенным приятельством.

Вот журналисты программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" и решили узнать, у каких украинских звезд нет настоящих друзей и почему.

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Звезда "Свингеров" и "Однажды под Полтавой" актриса Анна Саливанчук призналась, что когда-то разочаровалась в женской дружбе. Теперь ее друзьями являются ее мама и муж – продюсер Александр Божков. Всех остальных девушек-актрис Анна называет просто "приятельницами".

"Нет. Я считаю, что нельзя в шоу-бизнесе, в актерской сфере дружить. Если даже и люди дружат, это не на 100% откровенно и искренне", – сказала Анна.

Анна Саливанчук Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Понятие традиционной дружбы не знакомо и певице Тине Кароль. Артистка считает, что дружба проверяется временем, но не раскрывает историй о разочаровании. По словам Тины, она сама для себя является самым лучшим другом.

"Когда я одна, ко мне приходят мысли. Я измерю для себя какие-то вещи. Я учусь. Я делаю себе какой-то апгрейт по различным вопросам, наверстываю то, что еще не понимаю или потеряла. Мне очень интересно. Мир каждый день дает нам возможность познать его. Узнать, какой он разнообразен. И мне это все интересно. И поэтому мне вообще не грустно, с друзьями или без друзей сейчас. Как вам сказать... Мне всегда интересно", – делится певица.

Тина Кароль в платье Alexandre Vauthier Фото: instagram.com/tina_karol

А вот у певицы Ирины Федишин есть негативный опыт дружбы. Поэтому теперь у нее только один самый близкий человек, которому она может все рассказать.

"Это моя мама. Потому что мама – это тот человек, который тебе никогда не позавидует. Это тот человек, который тебя всегда искренне радуется, тебе даст мудрый совет. И мне этого достаточно. Я, если мне на душе что-то болит, могу пожаловаться", – делится певица.

Мама Ирины Федишин с внуками – Юрием и Олегом Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Но также Ирина Федишин считает своим лучшим другом своего мужа. А если в отношениях что-то неладное, то она всегда может это обсудить со своей второй мамой – свекровью.

Ирина Федишин с мужем Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Не скрывает личное и певица-ментор Ольга Горбачева. Артистка признается, что доверяет все свои сокровенные секреты только мужу – Юрию Никитину. Круг знакомых певицы за последние семь лет сильно изменился, и теперь она приятельствует с теми, с кем ее объединяют общие интересы.

"Мы даже удивлялись одному периоду нашей жизни с Юрой, когда наши очень хорошие знакомые, с которыми мы раньше пили вино, прекратили нас приглашать к себе на пикник, на день рождения. Мы говорили: "Люди, а чего вы нас не приглашаете?". Спрашивали куму нашу Ассию Ахат и Ирину Билык, они говорили: ну как, вы же там сидите в мантрах или медитациях, вы же не пьете. Мы говорим – да нет, почему вы так решили, что мы круглосуточно занимаемся каким-то саморазвитием. Это не так, но мы действительно стали немного разными людьми", – ответила Ольга.

Юрий Никитин и Ольга Горбачева Фото: instagram.com/gorbachovaolga

Подробнее о друзьях звезд смотрите в новом выпуске "Зіркового шляху":

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