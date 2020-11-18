Участник кулинарного шоу умер в 14 лет
У подростка был рак
В Британии умер 14- летний участник кулинарного шоу MasterChef Junior Бен Уоткинс, сообщает Daily Star.
Он умер после полуторагодичной борьбы с раком, рассказали родственники Уоткинса. Близкие уточнили, что у него была ангиоматоидная фиброзная гистиоцитома.
"Бен был и всегда будет самым сильным человеком, которого мы знаем. Когда о редкой болезни Бена узнал весь мир, он был так воодушевлен поддержкой, которую он получил со всех уголков земного шара, особенно из его родного города Гэри, штат Индиана", — говорится в заявлении родственников.
Бену Уоткинсу было 11 лет, когда он участвовал в шестом сезоне MasterChef Junior.
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