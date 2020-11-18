Участник кулинарного шоу умер в 14 лет

У подростка был рак

В Британии умер 14- летний участник кулинарного шоу MasterChef Junior Бен Уоткинс, сообщает Daily Star.



Он умер после полуторагодичной борьбы с раком, рассказали родственники Уоткинса. Близкие уточнили, что у него была ангиоматоидная фиброзная гистиоцитома.



"Бен был и всегда будет самым сильным человеком, которого мы знаем. Когда о редкой болезни Бена узнал весь мир, он был так воодушевлен поддержкой, которую он получил со всех уголков земного шара, особенно из его родного города Гэри, штат Индиана", — говорится в заявлении родственников.

Бен Уоткинс Фото: DailyStar

Бену Уоткинсу было 11 лет, когда он участвовал в шестом сезоне MasterChef Junior.

Ранее рак забрал жизнь сына Виктора Павлика.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться