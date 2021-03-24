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Участница телешоу упала в обморок на сцене, слушая критику жюри (видео)

Сегодня, 20:00

Девушку сразу же госпитализировали

В новом сезоне популярного американского шоу American Idol, звезда которого, Келли Кларксон развелась с мужем, произошло нечто неожиданное. Одна из участниц, Функе Лагоке потеряла сознание прямо на сцене после своего выступления. Это все произошло прямо в эфире на глазах у жюри, и вскоре видео появилось на YouTube-канале American Idol.

Функе Лагоке пришла на шоу вместе с Рондой Фелтон – девушки выступали в дуэте. Прямо перед шоу Ронда разволновалась и Функе сумела успокоить ее. Затем на сцене девушки спели кавер на песню Барбары Стрейзанд Tell Him. Во время оценивания дуэта один из членов жюри, певец Лайонел Ричи, назвал их выступление "крушением поезда" и отметил неуверенность артисток.

Функе Лагоке потеряла сознание на сцене
Функе Лагоке потеряла сознание на сцене
Фото: Скриншот из YouTube

Когда жюри оглашали вердикт, Функе Лагоке неожиданно упала в обморок и ударилась подбородком об пол. Партнерша Функе была шокирована, а жюри ошарашены. Но к девушке моментально бросились на помощь врачи.

Девушку госпитализировали.

Скриншот YouTube

По вердикту врачей у Функе Лагоке было обезвоживание, что и стало причиной обморока. В титрах к видео сообщили, что девушки проходят в следующий тур.

Смотрите шокирующее падение участницы American Idol:

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