Участница "Холостяка" о неоперабельной опухоли: Грозил паралич, врачи не давали надежд

Девушке 14 часов делали операцию

22-летняя Александра Миколюк, участница романтического реалити "Холостяк-11", рассказала о себе шокирующую историю. В 11 лет ей удалили неоперабельную опухоль.

Тогда Александра активно занималась спортом, который пришлось бросить из-за сильной боли в голове.

"Мне было 11, я была подающей надежды спортсменкой, хорошисткой в школе, о чем-то мечтала. И тут однажды начала сильно болеть голова, было тяжело заниматься. Оказалось, что у меня была неоперабельная опухоль в основании черепа. Даже среди онкологии мой случай – один на миллиард", – откровенно рассказала Александра во время личного общения с Холостяком.

Александра Миколюк из "Холостяка-11" Фото: instagram.com/manchkina5

По словам девушки, в благотворительных фонадх в Украине ей официально отказали в помощи, поскольку никто не надеялся, что она выживет. Каждый день 11-летняя Миколюк становилась слабее, у нее очень сильно болела голова и шла из носа кровь, она теряла вес и перестала расти.

"Мне грозил паралич и смерть, врачи не давали надежд", – говорит Александра.

К счастью, семье Миколюк удалось найти доктора. Для того, что провести сложнейшую операцию, Александре с родителями пришлось лететь в Москву.

"Моя операция длилась 14 часов. Родители молились, чтобы я не только выжила, но и чтобы, когда проснулась – смогла пошевелить пальцами", – поделилась Миколюк.

Сейчас девушка полностью здорова и теперь отмечает два дня рождения – день, когда она родилась и еще одну дату – когда ей провели сложную операцию.

Напомним, участницу "Холостяка" и победительницу конкурса красоты обвинили в эскорте.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться