Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

У телеведущего Олега Панюты есть 20-летняя традиция празднования Пасхи

Сегодня, 17:12

С детства он сохранил теплые воспоминания о праздновании Пасхи в деревне у бабушки

В ожидании светлого праздника Воскресения Христова популярный ведущий телеканала "Украина" еженедельника "Сьогодні. Підсумки" Олег Панюта поделился детскими воспоминаниями празднования Пасхи и рассказал о том, где планирует с семьей встретить долгожданный праздник, не нарушая традиции предыдущих лет.

Как телеведущий праздновал Пасху в детстве

С детства Олег Панюта сохранил очень теплые воспоминания о праздновании Пасхи, которую он вместе с родителями проводил в деревне у бабушки.

"Детские воспоминания о Пасхе – это глубокая ночь, бабушка, которая поднимает тебя с кровати и ведет к печи. Там стоят ночвы (большая прямоугольная миска), в которых надо было умыться – ведь чистый четверг! А уже днем – запах опары на пасху, маленькие бумажные пакетики, порошок из которых странным образом превращал обычные яйца на окрашенные. Это закрытая холодная кладовая, откуда через двери доносились убийственные вкусы сальтисона и запеченного сала", – поделился телеведущий.

Олег Панюта с семьей
Олег Панюта с семьей
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Новые традиции семьи телеведущего

В своей семье телеведущего зародились новые традиции. Уже 20 лет Олег Панюта с женой и детьми освящает пасхальную корзину в казацкой церкви Киевской области, куда планируют отправиться и в этом году.

"Последние 20 лет мы встречали Пасху в небольшой деревянной казацкой церкви Киевской области. В храме присутствует удивительная атмосфера настоящего праздника – ожидание него и неотвратимость наступления. Однако в прошлом году, из-за карантина, мы не смогли встретить праздник именно там. Надеюсь, что в этом году наша семейная традиция продолжится", – отметил Олег Панюта.

Тем временем мы выяснили 7 лучших мест для пикника в Киеве – в черте города и в пригороде.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Майские шашлыки под угрозой: украинцев ждут погодные качели до 4 мая Как выбрать безопасную паску и не вызвать аллергию — 2 важных совета пищевого технолога Как будем праздновать Пасху – введут ли локдаун и в каких городах ужесточат карантин (обновлено) 3535 гривен за продукты! Мы собрали корзину на Пасху в самом дорогом супермаркете Киева (репортаж)
Пасха традиции Олег Панюта
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Пять самых обидчивых знаков Зодиака

Популярные статьи

Сегодня, 10:30Вкусно

Лаваш с сыром на костре – 5 вариантов для пикника

Сегодня, 05:04Events

Страстная пятница: открытки, стихи и пожелания

Вчера, 18:24Фаново

Страстная пятница-2021: что нельзя делать в этот день

Вчера, 16:36Звездно

Елена Кравец сделала каре и помолодела на 10 лет: Психанула, как говорится (фото)

Вчера, 13:42Events

Страстная пятница-2021: что обязательно нужно сделать в этот день

Вчера, 11:50Фаново

Страстная пятница-2021: главные приметы дня

Вчера, 09:53Звездно

Ирина Билык разводится с супругом

Вчера, 05:54Психо

Гороскоп на сегодня 29 апреля для всех знаков зодиака: Близнецы, вам подфартит!

28 апреляЗвездно

Видео дочки Пугачевой умилило поклонников: Какая же она обаятельная

28 апреляФаново

Поздравления в стихах и картинках с Чистым четвергом

28 апреляВкусно

Как приготовить бограч на костре – рецепт закарпатского блюда

28 апреляФаново

Чистый четверг-2021: что нельзя делать в праздник

28 апреляВкусно

Как украсить кулич на Пасху: беспроигрышные варианты декора

28 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 28 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, не будьте транжирами!

27 апреляЗвездно

4000 гривен за 20 кв м! Супруга Павлика пожаловалась на клининговую компанию и отзывы блогеров

27 апреляЗвездно

Лобода и Лорак пришли на российское МУЗ-ТВ. Дорофеева с ними в номинации Лучшее женское видео

Новости партнеров

Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
Восточный гороскоп на 2021 год. Чего ждать от Белого Быка
Восточный гороскоп на 2021 год. Чего ждать от Белого Быка
Каминская в откровенном белье снялась в постели с мужчиной. Фото
Каминская в откровенном белье снялась в постели с мужчиной. Фото
Кинозвезды Голливуда 90-х: как они сейчас выглядят на самом деле
Кинозвезды Голливуда 90-х: как они сейчас выглядят на самом деле
Секрет впливу антисептика на профілактику COVID-19 розкрили вчені
Секрет впливу антисептика на профілактику COVID-19 розкрили вчені
Активированный уголь: чем полезна и вредна эта добавка к рациону
Активированный уголь: чем полезна и вредна эта добавка к рациону

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять