У Камалии дома хищник погубил 17 курочек: Проплакала всю ночь (видео)

Певица проводила вечер на мероприятии и не знала, что творится в ее частной доме. Оказалось, что зверь, похожий на куницу, пробрался в курятник

Камалия Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

У певицы Камалии, которая призналась, отдыхает ли отдельно от супруга, случилась трагедия. Пока певица была не дома, зверь пробрался в курятник и убил ее домашних курочек. При этом артистка и ее супруг, Мохаммад Захур, держали животных не в качестве мяса, а для радости детей. Всего было уничтожено 17 куриц.

Об инциденте Камалия рассказала поклонникам в своем Instagram-аккаунте. По ее словам, она была не дома, когда все произошло, а вернувшись с выступления, застала ужасную картину.

"Какой-то зверёк(куница или ласка) пробрался в курятник и истребил 17 курочек. Проплакала до утра. Держали кур на радость детям, не для мяса. Очень жалко", – написала Камалия и показала видео.

Камалия показала, как истребили ее куриц Видео: instagram.com/kamaliyaofficial

Поклонники попытались утешить звезду и предположили, что это была куница.

Ранее Камалия рассказала, как Захур воспитывает дочек.

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