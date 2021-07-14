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У Анастасии Заворотнюк из-за химиотерапии начались проблемы с внутренними органами

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
14 июля, 08:41
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Звезда "Моей прекрасной няни" уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием. Появились новые подробности о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк
Появились новые подробности о здоровье Анастасии Заворотнюк
Появились новые подробности о здоровье Анастасии Заворотнюк / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Родные Анастасии Заворотнюк предпочитают не рассказывать о ее состоянии здоровья, однако в СМИ все равно попадает информация об актрисе. Как рассказал режиссер Алексей Демидов изданию kp.ru, врачам удалось вернуть звезду "Моей прекрасной няни" в стадию ремиссии после всех слухов. Сейчас актриса находится в своем загородном доме. Но как отметил режиссер, химиотерапия негативно повлияла на другие органы.

К сожалению, длительное лечение, а была и химиотерапия, и гормональная терапия, сказалось на внутренних органах Анастасии. Пострадали сердце, печень, почки. Есть осложнения. В связи с этим проводится дополнительное лечение. Насколько слышал, у нее есть некоторые трудности с речью и двигательной функцией. А также с памятью. Правая рука частично обездвижена еще с прошлого года, но массажи делают свое дело, и восстановление идет, – рассказал режиссер.

Как себя чувствует Анастасия Заворотнюк
Как себя чувствует Анастасия Заворотнюк / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Он отметил, что несмотря на все, актриса не теряет веры в лучшее. Она проводит много времени на свежем воздухе, но Заворотнюк всегда сопровождает сиделка. Актриса сильно поправилась и ей тяжело передвигаться самостоятельно.

Родные оберегают звезду "Моей прекрасной няни" от излишнего внимания – поэтому мобильного телефона у нее нет. Ей дают телефон, если она кому-то хочет позвонить.

Дочери Анастасии Заворотнюк потребовалась помощь психолога – подробности в сюжете:

Ранее мы рассказывали, что у дочери Анастасии Заворотнюк начались проблемы со здоровьем из-за болезни мамы.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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