Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

На кого оставить питомца

Как укрепить иммунитет

Модные джинсы

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Новости шоу бизнеса

У Ахтема Сеитаблаева в оккупированном Крыму умерла мама

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор
29 июля, 22:39
Копировать ссылку
Субие ханум Налбандова создала первую телевизионную детскую передачу в истории крымскотатарской культуры
Ахтем Сеитаблаев с мамой (из личного архива)
Ахтем Сеитаблаев с мамой (из личного архива) / Фото: Сегодня

Известный украинский режиссер, актер театра и кино Ахтем Сеитаблаев потерял мать. Субие ханум Налбандова умерла в возрасте 83 лет в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

"У нашего друга, товарища, соратника, известного украинского режиссера, актера театра и кино, сценариста Ахтема Сеитаблаева непоправимое горе – в оккупированном РФ Крыму в возрасте 83 лет умерла его мама, Субие ханум Налбандова", - написал Чубаров.

Ахтем Сеитаблаев с мамой / facebook.com/dogrujol
Ахтем Сеитаблаев с мамой / facebook.com/dogrujol

Создала первую крымскотатарскую детскую передачу

Он рассказал, что Субие ханум Налбандова родилась 24 апреля 1938 года в Крыму, но 18 мая 1944 года ее семья вместе со всем крымскотатарским народом была депортирована с полуострова и до 1955 года жила на спецпоселении в Марийской АССР.

С 1955 года мать Сеитаблаева жила в Таджикистане, где закончила Ленинабадская музучилище и Ташкентский театральный институт.

В 1990 году семья вернулась в Крым, где Субие ханум преподавала вокал и сценическую речь в Крымском училище культуры.

"В 1992 году началось новое – важнейшая – страница жизни Субие Налбандовой. Начав работать в крымскотатарской редакции ГТРК "Крым", она создала первую в истории крымскотатарской культуры детскую телепередачу – "Мерабаныз, балалар", - также рассказал Чубаров.

По словам Чубарова, со смертью Субие ханум Налбандовой крымскотатарский народ потерял писательницу, педагога, актрису, певицу, автора и ведущую первой телевизионной детской крымскотатарской программы.

Напомним, ранее в интервью "Сегодня" Ахтем Сеитаблаев признавался, что своим успехом обязан своей маме Субие. Именно она поверила в него и дала направление в жизни. "Я бы никогда не стал артистом, если бы не моя мама! Так как именно она привела меня за руку на актерский курс. Я абсолютно мамин сын – мечтай, верь, вставай и делай", – сказал тогда режиссер.

Юлия Безпечная
Юлия Безпечная Ночной редактор

Пока вы спите, я готовлю для вас новости, с которых вы начинаете свой день. Окончила Издательско-полиграфический факультет НТУУ "КПИ". В СМИ с 2003 года. Работала в "Укринформе", "Українськіх новинах" и "РБК-Украина", на портале "Телекритика". В команде Segodnya.ua – с августа 2020-го.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Есть ягоды каждый день
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как бюджетно обновить гардероб
Хакнуть
Сольник звезды
DOROFEEVA
31 июля / 20:00
5 главных концертов июля
Достойный ли сервис на отдыхе в Украине?
Узнать больше об отдыхе
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Июль
Лайфхаки по календарю
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
25 - 31 июля
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Аренда VIP-яхты — ₴27 000/час
За что такие деньги?
тест
Сможешь отличить дизайнерскую одежду от вещей с рынка?
Попробовать
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Где купаться
Топ пляжей недалеко от Киева
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять