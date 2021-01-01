Твой ангел-хранитель: молодая жена Виктора Павлика трогательно поздравила его с 55-летием (фото)
Екатерина Репяхова показала архивное фото с певцом
Виктор Павлик отметил 55-й день рождения. С праздником певца очень трогательно поздравила его супруга, Екатерина Репяхова, которая накануне попала в ДТП. Она поделилась архивным свадебным фото в соцсети.
Так, на своей странице в Instagram Катя опубликовала снимок, на котором они с Виктором запечатлены в свадебных нарядах. На невесте красивое белое платье и фата, а жених – в сером костюме.
"Любимый! Сегодня 55. Я всегда рядом, твой ангел-хранитель, как на этой фотографии", – подписала пост Репяхова.
Сам именинник разместил в соцсети фото, коротко подписав его "55". В кадре певец позирует на фоне золотых воздушных шаров.
Виктор и Екатерина поженились в прошлом году. О том, что они официально в браке, пара молчала почти две недели, и только через время публично сообщила о бракосочетании.
До этого им пришлось отменить свадьбы – Репяхова и Павлик хотели пожениться в августе.
Напомним, что ранее жена Виктора Павлика раскрыла правду о начале их тайного романа.
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