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Три Instaдамы в жизни Андрея Богдана: что о них известно

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
3 июля, 18:18
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Недавно СМИ рассекретили новую девушку экс-главы Офиса президента Андрея Богдана. Мы собрали информацию о его нынешней и бывших пассиях
Instaдамы Андрея Богдана: что о них известно
Instaдамы Андрея Богдана: что о них известно / Фото: instagram.com/hannastorozhuk, instagram.com/the_slichnaya, instagram.com/vot_nah

Недавно мы узнали, что новой девушкой экс-главы Офиса президента Андрея Богдана стала модель Карина Тищенко. СМИ рассекретили, что они встречаются уже около трех месяцев.

К слову, бывшая супруга Андрея – Анна Богдан недавно стала победительницей романтического реалити и завела новые отношения.

Далее в материале мы расскажем о трех самых ярких девушках Андрея Богдана. Что в них общего, кроме экса? Яркая "инстаграмная" внешность, "вылизанные" фото и большое количество подписчиков в соцсетях. В остальном – они очень разные.

Анна Богдан

Она же Сторожук. 29-летняя Анна родом из Киева. Она работает в сфере туризма, была моделью. В 2015 году получила степень магистра, окончив Национальный университет пищевых технологий.

Анна Богдан
Анна Богдан / Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Анна Богдан работает менеджером по туризму. В ее Instagram с 182 тыс. подписчиков можно найти множество фото из разных стран: начиная с Таиланда и заканчивая Кипром. Похоже, что Анна любит путешествия.

А недавно девушка рассказала фолловерам о том, как набрала лишних кг после развода с Андреем Богданом в 2019 году. Пара была вместе три года, полтора из которых – в браке.

Анастасия Сличная

Следующей девушкой Андрея Богдана стала совладелица бренда купальников La Mare Swimwear, а также интернет-магазина бижутерии Jewellery Bazar Анастасия Сличная.

Анастасия Сличная
Анастасия Сличная / Фото: instagram.com/the_slichnaya

Она училась в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана на факультете "Международная экономика".

Анастасия познакомилась с Андреем Богданом в 2018-м году через общих друзей. Во время их романа, влюбленные жили в доме политика в Конча-Заспе, вместе с 4 дочками Богдана. Пара рассталась в начале 2020 года.

На данный момент в Instagram у Анастасии Сличной более 14 тыс. подписчиков.

Карина Тищенко

О Карине Тищенко известно не очень много. С Андреем Богданом они вместе около трех месяцев. Девушка – модель, живет в Киеве. В Instagram на ее закрытый аккаунт подписаны почти 50 тыс. пользователей.

Карина Тищенко показывает откровенные фото в соцсетях
Карина Тищенко показывает откровенные фото в соцсетях / Фото: instagram.com/vot_nah

В сети есть фото Карины с белье (видимо, девушка любит откровенные фотосессии), в дорогих заведениях и за границей.

Новая девушка Андрея Богдана Карина Тищенко
Новая девушка Андрея Богдана Карина Тищенко / Фото: instagram.com/vot_nah

Как пишут СМИ, недавно Андрея Богдана и Карину Тищенко заметили в Турция, где пара посетила показ мод Ocean fashion show.

Карина Тищенко
Карина Тищенко / Фото: instagram.com/vot_nah

Андрей Богдан – юрист, политик. Ранее был руководителем Администрации президента, позднее – Офиса президента Украины (с 25 июня 2019 года по 11 февраля 2020 года).

Богдан родом из Львова. Ему 44 года. Есть четыре дочери от брака с Ольгой Богдан: Виктория, Анастасия, Екатерина и София.

Как знаменитости переживают разводы – смотрите в сюжете:

Ранее мы писали, что Андрей Богдан и Карина Тищенко отдыхали в элитном турецком отеле Maxx.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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