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Торговал людьми и насиловал: арестован известный дизайнер Питер Нюгард

Сегодня, 09:46

79-летний модельер отрицает все обвинения

Знаменитый модельер Питер Нюгард был арестован в Канаде после того, как власти США обвинили его в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Сообщается, что за десятилетия преступлений в США, на Багамах и в Канаде от рук Нюгарда пострадали десятки жертв, пишет The Guardian.

79-летний Нюгард был арестован в канадском Виннипеге, позже был доставлен в США. Сообщается, что с 1995 года Нюгард якобы использовал свое влияние и бизнес для "вербовки и содержания" жертв в США, Канаде и на Багамах для сексуального удовлетворения себя и своих партнеров. Питер выбирал девушек из неблагополучных семей.

Питер Нюгард
Питер Нюгард
Фото: Getty Images

В обвинительном заключении по девяти пунктам говорится, что Нюгард использовал несколько средств для вербовки жертв. Кроме этого, модельер якобы водил девушек в свинг-клубы, заставляя заниматься сексом с другими мужчинами, а позже – угрожал, чтобы заставить их молчать.

В начале этого года ФБР провело обыск в офисе дизайнера на Таймс-сквер после того, как 10 женщин подали иск против Нюгарда, обвинив его в насилии. Некоторым жертвам, как утверждается, было по 14 и 15 лет.

Всего 57 женщин обвинили Нюгарда в насилии, запугивании, принуждению к употреблению алкоголя и наркотиков. Модельер отрицает все обвинения.

Ранее мы рассказывали о голливудских звездах, которые стали жертвами сексуального насилия.

Напомним, скандальный продюсер Харви Вайнштейн находится в тяжелом состоянии в тюрьме.

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