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ТОП-10 сексуальных фото Криштиану Роналду, которому сегодня исполняется 36 лет

Сегодня, 13:55

5 февраля знаменитый футболист празднует день рождения

5 февраля звезде мирового футбола Криштиану Роналду, который пожертвовал миллионы долларов на борьбу с коронавирусом, исполняется 36 лет. Талантливый спортсмен с выдающейся карьерой, Роналду также пользуется популярностью у девушек.

Топовые журналы приглашают знаменитость сняться для обложки, и мы понимаем, почему. В честь дня рождения Криштиану Роналду Сегодня.Lifestyle сделали подборку его самых сексуальных фото.

Фото: instagram.com/cristiano/

Фото: instagram.com/cristiano/
Фото: instagram.com/cristiano/
Фото: instagram.com/cristiano/
Фото: instagram.com/cristiano/

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Фото: instagram.com/cristiano/
Фото: instagram.com/cristiano/
Фото: instagram.com/cristiano/
Фото: instagram.com/cristiano/
Фото: instagram.com/cristiano/

Отметим, что Криштиану Роналду долгое время играл за футбольный клуб "Реал" (Мадрид). Он был признан лучшим бомбардиром в истории клуба. Также Криштиану является капитаном сборной команды Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы в 2016 году.

С 2018-го года играет за итальянский клуб "Ювентус". Контракт с Роналду рассчитан до 30 июня 2022 года с зарплатой в 30 миллионов евро в год, что является самой большой суммой в истории итальянских клубов.

Ранее Роналду трогательно поздравил свою невесту с днем рождения.

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