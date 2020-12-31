ТОП-10 самых сексуальных Санта-Клаусов. Наш рейтинг (фото)

Смотрите, как мы преобразили наших звездных мужчин

Не только Ким Кардашьян и ее сестры любят оголяться перед камерой. Наши звездные мужчины – тоже не промах и им есть что показать!

Мы решили добавить одну праздничную деталь на их снимки – колпаки Санта-Клауса, после чего горячие фото знаменитых красавчиков превратились в настоящие праздничные открытки с перчинкой!

В этом материале Сегодня.Lifestyle собрали одних из самых сексуальных парней украинского шоу-бизнеса и Голливуда. Тут и Джейсон Момоа, Иракли Макацария, Влад Яма, Женя Кот, Крис Хемсворт и многие другие.

Смотрите, что у нас получилось. Ах, да, с Новым годом!

Джейсон Момома Фото: Сегодня, instagram.com/prideofgypsies

Иракли Макацария Фото: Сегодня, instagram.com/maqatsa

Владислав Яма Фото: Сегодня, instagram.com/vladyama_official

Женя Кот Фото: Сегодня, instagram.com/kot_jenya

Крис Хемсворт Фото: instagram.com/chrishemsworth

Тарас Цымбалюк Фото: Сегодня, instagram.com/taras.tsymbaliuk

Джаред Лето Фото: Сегодня, instagram.com/jaredleto

Никита Добрынин Фото: Сегодня, instagram.com/nikitadobrynin

Дуэйн "Скала" Джонсон Фото: Сегодня, instagram.com/therock

Виталий Козловский Фото: Сегодня, instagram.com/vkozlovskiy

Не забудьте пройти наш тест и попытаться угадать фильм по одному лишь кадру с Санта-Клаусом! Мы также рассказывали, как сделать крутые фото возле новогодней елки.

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