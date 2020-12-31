ТОП-10 самых сексуальных Санта-Клаусов. Наш рейтинг (фото)
Смотрите, как мы преобразили наших звездных мужчин
Не только Ким Кардашьян и ее сестры любят оголяться перед камерой. Наши звездные мужчины – тоже не промах и им есть что показать!
Мы решили добавить одну праздничную деталь на их снимки – колпаки Санта-Клауса, после чего горячие фото знаменитых красавчиков превратились в настоящие праздничные открытки с перчинкой!
В этом материале Сегодня.Lifestyle собрали одних из самых сексуальных парней украинского шоу-бизнеса и Голливуда. Тут и Джейсон Момоа, Иракли Макацария, Влад Яма, Женя Кот, Крис Хемсворт и многие другие.
Смотрите, что у нас получилось. Ах, да, с Новым годом!
Не забудьте пройти наш тест и попытаться угадать фильм по одному лишь кадру с Санта-Клаусом! Мы также рассказывали, как сделать крутые фото возле новогодней елки.
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