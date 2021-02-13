Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

ТОП-10 горячих фото молодого Робби Уильямса

Сегодня, 12:08

13 февраля певец празднует 47-й день рождения

13 февраля свой 47-й день рождения празднует британский певец, автор песен и актер Робби Уильямс, который стал папой в День всех влюбленных. По этому случаю мы решили показать самые горячие фото знаменитого красавчика в молодости.

Сейчас Уильямс выглядит ни чуть не хуже, чем в 20 лет, но эти его снимки вы точно раньше не видели!

Кстати, уже завтра мы будем праздновать День влюбленных, а Робби Уильямс вряд ли поздравит вашего любимого человека с этим днем, так что предлагаем брать все в свои руки – смотрите нашу инструкцию как провести 14 февраля, чтобы запомнить этот день на всю жизнь.

ТОП-10 горячих фото молодого Робби Уильямса

Фото: Getty Images

Робби Уильямс родился 13 февраля 1974 года в городе Сток-он-Трент в семье Питера и Джанет Терезы Уильямс. Его карьера началась с бойз-бенда Take That, куда будущий артист попал после школы.

Фото: Getty Images

Однажды Робби Уильямс принял решение покинуть Тake That, а после коллектив и вовсе распался.

Фото: Getty Images

В 1996 году Робби начал работу над первым студийным альбомом. Как раз в тот период певец боролся с наркотической и алкогольной зависимостью.

Фото: Getty Images

Нельзя отрицать, что его дела в сольной карьере практически сразу пошли хорошо. За его плечами десятки успешных альбомов и синглов, награды и миллионное состояние.

Фото: Getty Images

Робби Уильямс считается самым продаваемым иностранным исполнителем в Латинской Америке и одним из самых красивых мужчин планеты, по нашему скромному мнению.

Фото: Getty Images

Читайте также:
Робби Уильямс сделал тату в виде собственного портрета

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Ранее мы писали, что Робби Уильямс во второй раз сделал предложение жене.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Потап показал себя в молодости, а фанаты сравнили его с голливудским актером "Теперь вы знаете обо мне все": Иракли Макацария показал, как выглядел до популярности Видео дня: Робби Уильямс повторил танец своей семилетней дочери
Робби Уильямс звезды в молодости
Реклама

Новости партнеров

Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
«Воет волком»: Исчезнувшая с «1+1» Таран о своем состоянии
«Воет волком»: Исчезнувшая с «1+1» Таран о своем состоянии
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве

Популярные статьи

Сегодня, 06:03Психо

Гороскоп на сегодня 13 февраля: у Овнов много работы, а Тельцам нельзя лениться

Вчера, 16:12Вкусно

Как правильно варить яйца: разные способы

Вчера, 11:30Звездно

"Если это не Саша, я разденусь и буду танцевать": Данилко узнал в образе Льва из шоу "Маска" друга

Вчера, 11:28Events

Восточный гороскоп на 2021 год Быка для всех знаков по годам

Вчера, 05:10Психо

Гороскоп на сегодня 12 февраля: Весы рискуют стать банкротом, а Скорпиону нужно притормозить

11 февраляЗвездно

Кейт Миддлтон задумалась об изменении внешнего вида

11 февраляEvents

Китайский Новый год: прикольные поздравления и яркие открытки

11 февраляЗвездно

"Жена выгнала из дома": Максим Галкин запел об Алле Пугачевой (видео)

11 февраляЗвездно

Камалия отреагировала на слова Поляковой, которая назвала ее "сисястой и с толстыми ногами"

11 февраляEvents

Китайский Новый год: удивительные традиции и приметы праздника

11 февраляEvents

Китайский Новый год-2021: дата, история и традиции праздника

11 февраляВкусно

Какая пицца идеально подойдет каждому знаку зодиака — 12 начинок

11 февраляЗвездно

Эволюция голливудской красотки: как менялась внешность именинницы Дженнифер Энистон

11 февраляЗвездно

Сын Чапкиса прокомментировал состояние отца: "Пожалуйста, молитесь"

11 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 11 февраля: Раку и Козерогу нельзя лениться

10 февраляВкусно

5 полезных орехов: какие можно есть, а кому от них лучше отказаться

Новости партнеров

56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
Яркая блондинка рассталась с звездой "Динамо" и зажигает в Сети
Яркая блондинка рассталась с звездой "Динамо" и зажигает в Сети
Андрей Мерзликин шокировал публику
Андрей Мерзликин шокировал публику
Ученые показали "коронавирусные легкие"
Ученые показали "коронавирусные легкие"
Фото сoвeтcких и нынeшних звёзд в oдинaкoвoм вoзpacтe
Фото сoвeтcких и нынeшних звёзд в oдинaкoвoм вoзpacтe
Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
"На Кадырова похож": растолстевший Галустян шокировал поклонников
"На Кадырова похож": растолстевший Галустян шокировал поклонников
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять